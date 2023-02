Life

“The 2Night Show” - Δευτέρα: δύο ηθοποιοί καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Αποκαλυπτική για την επαγγελματική πορεία, την προσωπική διαδρομή στα καλλιτεχνικά δρώμενα και τα σχέδια για το μέλλον την υποκριτική και όχι μόνο είναι η παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Χάρη Ρώμα.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλάει για τον νέο «ρόλο» της ζωής του, ως υποψήφιος δήμαρχος Χαλανδρίου.

Ποιο πικρόχολο σχόλιο θυμάται, ακόμη, από μια θαυμάστριά του;

Για ποιο λόγο θα παίξει σε νέα σειρά του Open; Γιατί δεν «εξαφανίζει» το παρελθόν του; Πόσο σημαντική είναι η συντροφικότητα στη ζωή του;

Τέλος, ο Χάρης Ρώμας υπόσχεται πως με την εκλογή του, το αποχετευτικό σύστημα του Χαλανδρίου θα έχει καλύτερη τύχη από αυτό του… Βυζαντίου, ως «Κατακουζηνός»!

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Μελέτης Ηλίας.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μοιράζεται όμορφες, αλλά και δύσκολες στιγμές που έζησε, μέχρι να απολαύσει τα «Καλύτερά του χρόνια». Πώς ένιωσε όταν «συναντήθηκε» τηλεοπτικά με τον Ανδρέα Παπανδρέου; Με ποιον τρόπο ανακάλυψαν οι γονείς του ότι είχε κάνει, στο παρελθόν, χρήση απαγορευμένων ουσιών;

Ποιο ρόλο από τις «Άγριες Μέλισσες» απέρριψε γιατί θεωρούσε ότι δεν θα είχε επιτυχία η σειρά;

Επίσης, θυμάται την εμπειρία του στο θέατρο, με κοινό μόνο έξι άτομα, αλλά και την περιοδεία του στο Πεκίνο, όπου παρακολουθούσε την παράσταση, στην οποία συμμετείχε, ο διάσημος σκηνοθέτης Ζανγκ Γιμού. Τέλος, τον απολαμβάνουμε με τον Γρηγόρη, σε έναν διασκεδαστικό «διάλογο του παραλόγου» που κανείς δεν ακούει τίποτα!

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow





