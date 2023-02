Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Εθνική Οδός ανοιχτή, απαγόρευση για τα βαρέα οχήματα

Τα μέτρα για την Εθνική Αθηνών – Θεσσαλονίκη και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο εθνικό δίκτυο. Οι κλειστοί δρόμοι και εκείνοι που χρειάζονται αλυσίδες.

Ανοιχτή θα παραμείνει και το βράδυ η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία. Βάσει της ίδιας ενημέρωσης, από τις 20:00 κι έπειτα απαγορεύεται η διέλευση των βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων σε όλο το μήκος της Αθηνών – Θεσσαλονίκης, και στα δύο ρεύματα, όπως και στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, «λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, που θα επικρατήσουν σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδας και στην Αττική», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Στο μεταξύ, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Οινόης -Μαγούλας, από το ύψος του κόμβου Μαγούλας, στο ρεύμα προς Βοιωτία.

Προηγουμένως είχε αποκατασταθεί και η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Μεγάρων – Αλεποχωρίου, στο ύψος της περιοχής Λούμπα, στο ρεύμα προς Αλεποχώρι.

Κλειστοί δρόμοι και αλυσίδες στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο (ΕΛ.ΑΣ. 16:30)

