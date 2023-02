Υγεία - Περιβάλλον

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Εύβοια: εκχιονιστικά άνοιξαν τον δρόμο για μεταφορά κοριτσιού σε νοσοκομείο

Το κοριτσάκι, διακομίστηκε εσπευσμένα, καθώς παρουσίασε πολύ υψηλό πυρετό.

Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε στη βόρεια Εύβοια η κακοκαιρία Μπάρμπαρα, με το οδικό δίκτυο σε πολλά σημεία να είναι δυσπρόσιτο.

Λόγω των πολύ πυκνών χιονοπτώσεων οι αρχές αναγκάστηκαν να αποκλείσουν σημείο του δρόμου για να αποφευχθεί τυχόν ατύχημα.

Ωστόσο, ο δρόμος χρειάστηκε να ανοίξει εσπευσμένα, καθώς ένα κοριτσάκι από την Αγία Άννα χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων, καθώς είχε πολύ υψηλό πυρετό.

Επί ποδός δήμοι και Περιφέρεια

Την ίδια ώρα σε ολόκληρη την Εύβοια, επί ποδός βρίσκονται τα συνεργεία των δήμων και της Περιφέρειας προκειμένου να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους. Η χιονόπτωση κατά διαστήματα είναι έντονη, αυτή την ώρα κλειστός παραμένει ο δρόμος στο επαρχιακό δίκτυο Λεπούρων – Καρύστου από τους Ζάρακες και κάτω, καθώς η διεξαγωγή των οχημάτων γίνεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Παράλληλα σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν τα χωριά του δήμου Διρφύων Μεσσαπίων και του δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας καθώς από χθες το μεσημέρι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, διότι λόγω της έντονης χιονόπτωσης συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ δεν μπορούν να πλησιάσουν στα σημεία.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζει από χθες το χωριό Μαυρόπουλο στο όποιο έχει μεταφερθεί γεννήτρια, καθώς υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι.

