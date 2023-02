Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: το δημόσιο, τα καταστήματα και οι δρόμοι – Τι θα ισχύσει την Τρίτη

Αλλαγές στα ωράρια των καταστημάτων και του Δημοσίου, λόγω παγετού. Η κίνηση στους δρόμους. Νέα επιδείνωση του καιρού την Τρίτη.

Από τις 11:00 το πρωί θα μπορούν να είναι ανοιχτά αύριο, Τρίτη 7 Φεβρουαρίου, τα καταστήματα στη βόρεια, βορειοδυτική και βορειοανατολική Αττική, συμπεριλαμβανόμενων των βορείων προαστίων της Αθήνας, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και όπως αποφασίστηκε σε συντονιστική σύσκεψη υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη για την κακοκαιρία «Μπάρμπαρα»

Επίσης, απαγορεύεται η μεταφορά και η πώληση αγαθών μέσω υπηρεσιών delivery ή courier, στις ίδιες περιοχές, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Εύβοιας και Σποράδων μέχρι τις 11.00 π.μ.

Επιπλέον, όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, από σήμερα στις 20:00 και μέχρι νεωτέρας διακόπτεται η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων σε όλο το μήκος της Εθνικής Οδού Αθήνας-Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθήνας-Θεσσαλονίκης.

Τέλος, όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη, αύριο 7 Φεβρουαρίου, οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα θα προσέλθουν στις υπηρεσίες τους στις 10:00 το πρωί. Η απόφαση αυτή αφορά τους εργαζόμενους στην Περιφέρεια Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Σχετική ανακοίνωση έχει ήδη εκδοθεί από το αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών.

Παράλληλα, σε πλήρη ετοιμότητα και επαγρύπνηση θα παραμείνουν όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επαναλαμβάνει την αυστηρή σύσταση προς τους πολίτες για δραστική μείωση των μετακινήσεών τους στις απολύτως αναγκαίες καθώς και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αυτοπροστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΠΠ.

Επιπλέον, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το ΕΣΚΕΔΙΚ συντονίζουν την εφαρμογή του σχεδίου δράσης και του Σχεδίου «Βορέας 2» που αφορά στη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού.

Σε περίπτωση που οι πολίτες είναι αναγκαίο να μετακινηθούν, προτού ξεκινήσουν θα πρέπει να ενημερώνονται, για την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες από την ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Επιπλέον, όπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωση του το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικά μέσα είναι υποχρεωτικός και η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει να πραγματοποιεί αυστηρούς ελέγχους.

Σημειώνεται ότι στη συντονιστική σύσκεψη μετείχαν επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριος Οικονόμου, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο γενικός γραμματέας Μεταφορών, Ιωάννης Ξιφαράς, γενικός γραμματέας Εμπορίου, Σωτήριος Αναγνωστόπουλος, ο περιφερειάρχης Αττικής, Γεώργιος Πατούλης, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγος, Γεώργιος Πουρναράς και ο υπαρχηγός, αντιστράτηγος Μάριος Αποστολίδης, ο επιτελάρχης, αντιστράτηγος Χρήστος Λάμπρης, ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας, ο διευθυντής τροχαίας Αττικής ταξίαρχος, Χρήστος Παπαφιλίππου, ο αναπληρωτής σιοικητής ΕΣΚΕΔΙΚ, Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, ο διευθυντής Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Δημήτρης Αλεξανδρής, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Νικόλαος Παπαευσταθίου, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και επιστημονική ομάδα μετεωρολόγων.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της αποψινής νύχτας και μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο, ενώ θα παρουσιάσει επιδείνωση με ισχυρές χιονοπτώσεις και παγετό κυρίως στην βόρεια Αττική καθώς και σε Μαγνησία, Ανατολική Θεσσαλία συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων, Φθιώτιδα, Βοιωτία και Εύβοια.

