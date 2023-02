Σικάγο: Τεράστια φωτιά σε εργοστάσιο επίπλων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μάχη της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.



Φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο επίπλων στο Σικάγο, με την Πυροσβεστική να δίνει μάχη για την κατάσβεση της

Σύμφωνα με το cbsnews.com, το περιστατικό σημειώθηκε στα νότια προάστια του Σικάγο, σε εργοστάσιο και αποθήκη επίπλων με εμβαδό που ξεπερνά τα 20 στρέμματα.

Μάλιστα, στον χώρο, εκτός από έπιπλα, φυλάσσονται υφάσματα και ξηρά υλικά.

Οι τοπικές αρχές της δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ σε βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα, διακρίνεται έντονος καπνός να καλύπτει την περιοχή.

??#BREAKING: A Massive fire breaks out at a shipping warehouse factory?

??#Chicago | #IL



Multiple Fire departments and other agencies are responding to a massive fire at shipping warehouses factory in Chicago Heights IL with reports of thick, black smoke can be seen miles away pic.twitter.com/ajeW96UY4r