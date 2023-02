Σεισμός στη Συρία: Γέννησε κάτω από τα χαλάσματα και ξεψύχησε (εικόνες)

Συγκλονίζει το βίντεο από το Χαλέπι, με τον διασώστη να μεταφέρει σε ασφαλές μέρος, το νεογέννητο που ανέσυρε από τα ερείπια, το οποίο έχει ήδη μείνει οργανό από μητέρα.

Μια από τις πλέον συγκλονιστικές στιγμές που ακολούθησαν το μεγάλο σεισμό στα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία, καταγράφηκε στο Χαλέπι.

Μια ετοιμόγεννη γυναίκα εγκλωβίστηκε κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της που κατέρρευσε και λίγη ώρα αργότερα, ενώ συνέχιζε να παραμένει εγκλωβισμένη, γέννησε.

Στο βίντεο που ανάρτησε στο twitter δημοσιογράφος, φαίνεται ένας άντρας να μεταφέρει το νεογέννητο μωράκι που ανασύρθηκε κάτω από τα χαλάσματα και να τρέχει για να το μεταφέρει σε ασφαλές μέρος.

Κι ενώ το μωράκι σώθηκε αφού δέχθηκε την απαραίτητη ιατρική βοήθεια, δυστυχώς η μητέρα του ξεψύχησε λίγη ώρα αργότερα κάτω από τα χαλάσματα.

The moment a child was born ?? His mother was under the rubble of the earthquake in Aleppo, Syria, and she died after he was born , The earthquake.

May God give patience to the people of #Syria and #Turkey and have mercy on the victims of the #earthquake#?????_??????? #????? pic.twitter.com/eBFr6IoWaW