Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η πρόβλεψη για τον σεισμό σε Τουρκία και Συρία (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Για τραγική επιβεβαίωση των προβλέψεων της αναφορικά με δεινά που μπορεί να φέρει σε μέρη του πλανήτη η πανσέληνος της Κυριακής, έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», αναφερόμενη στον πολύνεκρο σεισμό που έπληξε Τουρκία και Συρία.

Αμέσως μετά, έχοντας κοντά της την Μαρία Κορινθίου, η Λίτσα Πατέρα αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Σε ότι αφορά τις προβλέψεις της Τρίτης, η αστρολόγος είπε ότι «Η Σελήνη είναι στην Παρθένο και μας κάνει να θέλουμε να ασχοληθούμε και με την υγεία και με την εργασία μας».

Όπως είπε η Λίτσα Πατέρα, «ο Άρης εξακολουθεί να βρίσκεται στους Διδύμους, αλλά η Αφροδίτη δείχνει πολλή αγάπη, πολύ έρωτα, πολύ μελό τέλος πάντων, οπότε ασχοληθείτε με την αγάπη και όχι με την γκρίνια που φέρνει η Σελήνη στην Παρθένο».

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

