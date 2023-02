Υγεία - Περιβάλλον

Metropolitan General: Αιματολογικός έλεγχος και εκτίμηση ιατρού σε προνομιακή τιμή

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του προληπτικού ελέγχου, το θεραπευτήριο προσφέρει σε προνομιακή τιμή πακέτο εξετάσεων και εκτίμηση ιατρού.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από το Νοσοκομείο Metropolitan General, «Το Metropolitan General, στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης του κοινού και με στόχο να αναδείξει τη σημασία του προληπτικού ελέγχου, προσφέρει από τις 6 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2023 προληπτικό αιματολογικό έλεγχο στην προνομιακή τιμή των 45€ συμπεριλαμβανομένης παθολογικής εκτίμησης, καθώς και ενός rapid test COVID-19 που απαιτείται για την παθολογική εξέταση στο πλαίσιο των εξωτερικών ιατρείων».

«Ο αιματολογικός έλεγχος περιλαμβάνει: χοληστερόλη, γ-GT, ουρία, γλυκόζη, ουρικό οξύ, κρεατινίνη, νάτριο, κάλιο, τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, HDL, LDL, CRP, γενική ούρων, σίδηρο, φυλλικό οξύ, 25 υδροξυβιταμίνη D, γενική αίματος, TKE», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 210 6502662 (08:00-16:00) προκειμένου να προγραμματίσουν το ραντεβού τους.

