Μητσοτάκης - Τσίπρας: Κόντρα για εκλογές, ντιμπέιτ και Ένοπλες Δυνάμεις

Σφοδρή σύγκρουση στην Βουλή μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. "Πυρά" σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ από τα υπόλοιπα κόμματα.

Σε μετωπική σύγκρουση των Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα εξελίχθηκε η συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις».

Η συζήτηση διεξήχθη σε υψηλούς τόνους μεταξύ του πρωθυπουργού και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από τις πρώτες ομιλίες τους στην Βουλή με εκατέρωθεν πυρά και αντεγκλήσεις. Στον ίδιο τόνο ακολούθησαν και οι δευτερολογίες των Μητσοτάκη – Τσίπρα αλλά και η τριτολογία του Πρωθυπουργού.

«Με όσα μας είπατε αναρωτήθηκα αν την σημερινή σας ομιλία σας την έγραψε ο πρώην συνεργάτης σας ο κ. Καμένος. Μας είπατε ότι κάναμε κήρυγμα περί πατριωτισμού. Ότι είναι ανεπίτρεπτο να σας κατηγορούμε για μειωμένο πατριωτισμό. Δύσκολο να βαθμολογήσει κανείς τον πατριωτισμό των πολιτικών του αντιπάλων. Δύσκολο να γίνει αν δεν έχει τα απαραίτητα στοιχεία. Εδώ όμως κ. Τσίπρα μιλούν τα γεγονότα» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παίρνοντας τον λόγο αμέσως μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Βουλή.

«Δεν είπα ποτέ ότι υπάρχουν μέσα στην αίθουσα κάποιοι που είναι λιγότερο πατριώτες από άλλους» είπε και συμπλήρωσε. Ωστόσο «Αυτοί που μας κυβερνούν δεν είναι και τόσο Έλληνες λέγατε κάποτε εσείς κ. Τσίπρα. Μας κατηγορούσατε ως γερμανοτσολιάδες. Για την κυβέρνηση τα λέγατε, όχι για την τρόικα».

Και ο πρωθυπουργός συνέχισε: «Όταν σας ασκήσαμε κριτική για στάση σας, την στοιχειοθετήσαμε:

Γιατί δεν ψηφίσατε τις αμυντικές δαπάνες.

Γιατί δεν ψηφίσατε τις αμυντικές συμφωνίες με ΗΠΑ και Γαλλία, που θωρακίζουν αμυντική θέση χώρας.

Γιατί δεν στηρίξατε τις σημαντικές επενδύσεις για τον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων με Φρεγάτες και Ραφάλ και γνωρίζετε ότι έχουμε ήδη παραλάβει 10 από τα 24 Ραφάλ.

Ο πατριωτισμός δεν είναι θεωρητική έννοια. Αποδεικνύεται στην πράξη και από τις προτεραιότητες. Για σας η άμυνα δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα. Η άμυνα δεν είναι αυτοσκοπός, το είπε και ο ξάδερφός σας που είναι δίπλα σας. Αυτά λέγατε και τώρα έρχεστε με την ομιλία σας να τα αλλάξετε αυτά».

«Εμείς κ. Τσίπρα κάναμε συμφωνίες σε επίπεδο κράτους. Χωρίς μεσάζοντες. Χωρίς να διακινείται μαύρο χρήμα όπως γινόταν άλλες εποχές. Και αυτό ενόχλησε πολλούς…» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έκανε κάποιες συγκρίσεις:

«Πριν από τέσσερα χρόνια μας παραδώσατε την κυβέρνηση, ποια ήταν αλήθεια η ισορροπία δυνάμεων Ελλάδας και Τουρκίας; Στην Αεροπορία η Τουρκία ετοιμαζόταν να παραλάβει 6 από τα 100 F-35 που είχε παραγγείλει. Εμείς ως χώρα, η δική σας κυβέρνηση, είχαμε συμφωνήσει την αναβάθμιση των βαϊπερ χωρίς να νομοθετήσουμε. Νομοθετήσαμε εμείς, η κυβέρνηση μας και την ψηφίσαμε τον Δεκέμβριο του 2019. Σήμερα η Ελλάδα έχει αποκτήσει 24 Ραφάλ, που μας δίνουν υπεροχή, προχωρά αναβάθμιση των βάιπερ και έχουμε την πρόταση να προσθέσουμε μια μοίρα F 35 με ημερομηνία παραλαβής το 2028. Η Τουρκία είναι έξω από πρόγραμμα F35 και έχει τεράστιες δυσκολίες αναβάθμισης των F16 σε ένα βαθμό γιατί η ελληνική εξωτερική πολιτική έπαιξε σωστά τα χαρτιά της. Τυχαία έγιναν όλα αυτά;». «Έχω υποχρέωση να θωρακίσω τις Ένοπλες Δυνάμεις ακόμα και για εποχές που ίσως να μην είμαι εγώ πρωθυπουργός», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Τα ναυπηγεία. Παραλάβαμε δυο χρεοκοπημένα ναυπηγεία όπου το ΠΝ δεν είχε δυνατότητα να χρησιμοποιήσει. Εξυγιάναμε δυο ναυπηγεία και σήμερα το ΠΝ έχει τη δυνατότητα να έχει επιλογές. Και έρχομαι στο θέμα της ΕΑΒ. Αυτή που μας παραδώσατε ήταν στα όρια της χρεοκοπίας που δεν μπορούσε να επισκευάσει τα αεροπλάνα. Μας παραδώσατε μια ΕΑΒ διαλυμένη. Σήμερα έχουμε προσλάβει παραπάνω από 600 στελέχη. Νέα παιδιά, εξειδικευμένο προσωπικό με καλύτερες απολαβές. Και σήμερα η ΕΑΒ λειτουργεί. Εσείς τι κάνατε: Δώσατε 500 εκ. να αναβαθμίσετε αεροσκάφη που έχουν μεγαλύτερη ηλικία από μένα. Αναγκαστήκαμε να το τρέξουμε το πρόγραμμα γιατί είχαμε συμβατική υποχρέωση.

Στο θέμα του προσωπικού. Πραγματικά δάκρυσα για το ενδιαφέρον σας για τα στελέχη. Αν μας κατηγορείτε γιατί τον Φεβρουάριο που υλοποιούμε κάτι που υποσχεθήκαμε πέρσι, εσείς τι να μας πείτε που είχατε τάξει 20 δισ. και τελικά βάλατε 50 φόρους. Επί δικών σας ημερών. Όλοι εκφράσαμε τη συγκίνηση για την πτώση του φάντομ. Όμως επί δικών σας ημερών το 50% του πτητικού επιδόματος ήταν φορολογητέο. Εμείς το αλλάξαμε και αυτό… Θα καταθέσουμε την πρόταση μας για το μισθολόγιο των ΕΔ. Ότι πούμε βέβαια εμείς, εσείς θα το δώσετε επί 3…».

Κλείνοντας την δευτερολογία του, ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα και διδακτική για προηγούμενες κοινοβουλευτικές πρακτικές αποχώρησης από τη Βουλή. Και εγώ είχα αποχωρήσει κάποτε, το οποίο θεωρώ λάθος. Ωστόσο το 2019, το βράδυ των ευρωεκλογών, χάσατε με 10 μονάδες διαφορά και λέτε ότι υπάρχει δυσαρμονία, προκηρύσσω εκλογές. Έλα όμως που είχατε μια εκκρεμότητα. Τον Ποινικό κώδικα. Λέτε, δεν κρατάμε την Βουλή ανοικτή που μετατρέπει μεταξύ άλλων, τις υποκλοπές από κακούργημα σε πλημμέλημα. Αυτά δεν τα λέμε μόνο εμείς, τα λέει και ο δικός σας υπουργός δικαιοσύνης, ο κ. Κοντονής. Θέλετε να απέχετε από τις ψηφοφορίες. Ωραία. Θα πρέπει όμως μετά να το εξηγήσετε όταν επιστρέψετε μετά από τις εκλογές. Τι θα πείτε για τους μισθούς των αξιωματικών. Ότι δεν το ψηφίσαμε γιατί απείχαμε. Είναι αυτή στάση υπεύθυνου κόμματος».

Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε: «Επιλέγετε αυτή την ακραία πόλωση για να διαχειριστείτε καλύτερα την ήττα σας στις εκλογές. Έχετε πάρει διαζύγιο με αυτόν που λέτε κεντρώο χώρο. Μας λέτε για την έκθεση του Economist. Έλα όμως που παρά τις αδυναμίες μας, μας ανέβασε 9 θέσεις στην ποιότητα της δημοκρατίας. Δεν είπαμε ποτέ ότι οι υποκλοπές δεν είναι πρόβλημα. Είπαμε ότι η ανάδειξη των υποκλοπών είναι το πρόβλημα για την ποιότητα της δημοκρατίας. Κατά συνέπεια, κ. Τσίπρα όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές δεν έχω αμφιβολία ότι δεν θα αλλάξετε τροπάριο. Δεν μπορείτε να μιλήσετε για το μέλλον της χώρας. Αραδιάζεται μια σειρά από ανεδαφικές υποσχέσεις. Δεν έχετε μάθει τίποτα από όσα κάνατε το 2014-15. Τα μέτρα που έχετε εξαγγείλει είναι 45 δισεκατομμύρια και όχι 6 όπως μας λέτε».

Τσίπρας σε Μητσοτάκη: Γιατί δεν έρχεστε αύριο να πάμε σε τηλεμαχία;

«Δεν ξέρω αν ο κ. Μητσοτάκης είναι όντως αδαής, σίγουρα όμως σήμερα είναι πολύ αμήχανος, αλαζών και ψεύτης σε πάρα πολλά από όσα είπε», είπε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη δευτερολογία του. «Για να σπάσω την αμηχανία σας, για να συγκρίνουμε τα προεκλογικά προγράμματα μας που κατατίθενται στο λαό», είπε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, «είμαι ανοικτός για οποιαδήποτε σύγκριση και σύγκρουση, ελάτε να πάμε αύριο το πρωί σε μια τηλεμαχία να μιλήσουμε για το αύριο. Επτά χρόνια το αποφεύγετε, γιατί αφού είστε τόσο σίγουρος δεν έρχεστε και κρύβεστε;».

Απαντώντας σε θέματα που έθεσε ο κ. Μητσοτάκης στην δευτερολογία του και ειδικότερα ως προς το κόστος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι δίπλα στην ιδιωτική αισχροκέρδεια υπάρχει και η κρατική αισχροκέρδεια, σημειώνοντας ότι τα υπερβάλλοντα έσοδα στο δημόσιο ταμείο είναι 5 δισ. το 2022 από την επιλογή της κυβέρνησης να κρατά τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ στην προ κρίσης τιμή τους, όταν ο πληθωρισμός έχει φτάσει πάνω από 10%. «Αυτά τα υπερβάλλοντα έσοδα της κρατικής αισχροκέρδειας είναι αυτά που θα δίναμε για να μειωθεί ο ΦΠΑ και ο ΕΦΚ και να πάρει μια ανάσα ο καταναλωτής», τόνισε. Κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι δεν το κάνει αυτό γιατί το σχέδιο της κυβέρνησης είναι, όπως είπε, μέσω της κρατικής αισχροκέρδειας να παίρνει χρήματα από τους αδύναμους και τη μεσαία τάξη και να δίνει κάποιες στοχευμένες επιδοτήσεις, προσποιούμενος δήθεν τον φιλολαϊκό «και να τα δίνετε στοχευμένα σε αυτούς που έχουν τα υπερκέρδη κι αυτοί να συνεχίζουν να ανεβάζουν τις τιμές». «Εσείς έχετε καταντήσει τη μεσαία τάξη να ζει με κουπόνια», σχολίασε.

Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι προσπαθεί να δημιουργήσει την εικόνα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι παράταξη μειωμένης εθνικής ευθύνης απέναντι στην πατριωτική ευθύνη που έχουμε όλοι οι Έλληνες να υπερασπιζόμαστε την ακεραιότητα της πατρίδας μας και το αξιόμαχο των ΕΔ», σημειώνοντας: «Αυτό κ. Μητσοτάκη ειναι η έσχατη μορφή πατριδοκαπηλείας που κάνετε». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι «ένα πράγμα έχουμε στο DNA μας, τη δικαιοσύνη και ο πατριωτισμός είναι στοιχείο των παραδόσεων και της αριστεράς και της δημοκρατικής παράταξης σε αυτόν τον τόπο». «Όταν στην πενταετία 2010-15 η παράταξη σας στα μνημόνια αναγκάστηκε να κάνει περικοπές 50% στις στρατιωτικές δαπάνες, σας κατηγόρησαν οι αντίπαλοι σας ότι είστε μειωμένης εθνικής ευθύνης; Όχι βεβαίως», τόνισε.

«Είπατε ότι δεν ψηφίσαμε τίποτα», σχολίασε, επισημαίνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε και τις φρεγάτες Belhara και τα 18 Rafal. Αυτό που δεν ψήφισε, τόνισε, είναι τα 6 επιπλέον Rafal «όταν ήρθαν χωρίς εισήγηση των επιτελείων, όταν ήρθαν την περίοδο εκείνη που μας δικαιολογήσατε την επιπλέον αγορά λέγοντας ότι δεν θα πάρουμε φρεγάτες και μετά ξαφνικά ξυπνήσατε και αποφασίσατε ότι θα πάρουμε και τα επιπλέον Rafal και τις φρεγάτες». Ο κ. Τσίπρας είπε ότι δεν υπάρχει ούτε μια διακρατική συμφωνία, αλλά συμφωνία ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και την ιδιωτική εταιρεία Dassault και την ιδιωτική εταιρεία Naval, ούτε υπάρχει διεθνής διαγωνισμός. «Υπάρχει μια απευθείας ανάθεση του δημοσίου, πράγματι χωρίς μεσάζοντες -ναι σε απευθείας αναθέσεις δεν υπάρχουν μεσάζοντες- σε αυτές τις δυο εταιρείες. Έχουμε λοιπόν λόγους να ζητάμε εξηγήσεις γι' αυτό; Φοβάμαι ότι το κοινοβούλιο στην οποιαδήποτε σύνθεση του θα συζητά για αρκετό καιρό γι' αυτές τις συμβάσεις. Δεν θα τελειώσει σήμερα αυτή η κουβέντα».

Είπε επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει αν έρθει στη Βουλή για το αεροπορικό κέντρο της Καλαμάτας, γιατί «ξέρουμε ότι υπήρχε η δυνατότητα να γίνει το έργο με ίδιες δυνάμεις της Ελληνικής Πολεμικής αεροπορίας πιο κάτω από τη μισή τιμή, ότι σε βάθος 20ετίας θα έχουμε υπερβάλλον κόστος για το δημόσιο κοντά στο 1,5 δισ. Αυτό εμείς το θεωρούμε προκλητική υπερκοστολόγηση».

Σχετικά με τις αναφορές του κ. Μητσοτάκη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε διαλυμένα τα ναυπηγεία και την ΕΑΒ, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι το ναυπηγείο της Σύρου άνοιξε επί ημερών της διακυβέρνησης του και ότι οι διαπραγματεύσεις για την Ελευσίνα ξεκίνησαν επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ. «Μάλιστα, όταν υπογράφατε δεν είχατε τη γνώση ότι θα ανοίξει η Ελευσίνα, τώρα που άλλαξε η Ελευσίνα δεσμεύσετε να βάλουμε όλοι πλάτη να επαναδιαπραγματευτούμε τη δυνατότητα να υπάρχει έργο παραγωγής στην ελληνική αμυντική βιομηχανία;», ρώτησε τον πρωθυπουργό. Για την ΕΑΒ είπε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ φρόντισε να υπάρξει διακρατική συμφωνία με τις ΗΠΑ για την αναβάθμιση των F16 σε viper, τονίζοντας επίσης ότι τα αντισταθμιστικά ήταν υπέρ της ΕΑΒ.

Ο κ. Τσίπρας απαντώντας για τον Ποινικό Κώδικα το 2019, σημείωσε ότι «μια τεράστια μεταρρύθμιση που ήταν στα σκαριά και είχε ολοκληρωθεί και είχε συμβάλει η αφρόκρεμα του νομικού κόσμου της χώρας θα έμενε ανολοκλήρωτη αν δεν ερχόμασταν να ψηφίσουμε και να προκηρύξουμε αμέσως εκλογές». «Και χτίσατε στη λάσπη και τη συκοφαντία», συνέχισε, «θα ζητήσετε συγγνώμη γι' αυτά γιατί γνωρίζετε ότι υπάρχει εισαγγελική διάταξη αρχειοθέτησης, την οποία κάποια άλλη φορά που θα αντιπαρατεθούμε στη Βουλή θα σας τη φέρω και θα σας τη διαβάζω σελίδα-σελίδα».

Σχολίασε ότι «βλέπει» ο κ. Μητσοτάκης «να μας πηγαίνει Ιούλιο να ψηφίσουμε, γαντζωμένος μέχρι τέλους στην καρέκλα του, γιατί δεν πιστεύει ούτε ο ίδιος στις δημοσκοπήσεις που του δίνουν προβάδισμα». «Αν τις πίστευε θα σήκωνε το γάντι που του πετάξαμε. Όποτε και να τις κάνει ο λαός θα δώσει την απάντηση, δεν ψηφίζουν οι δημοσκόποι στις εκλογές, αλλά ο λαός», είπε, συστήνοντας στον κ. Μητσοτάκη να δει τα εκλογικά αποτελέσματα στην Κύπρο. Ολοκληρώνοντας τη δευτερολογία του ο κ. Τσίπρας κάλεσε εκ νέου τον πρωθυπουργό στην τριτολογία του να δώσει απαντήσεις για τις παρακολουθήσεις.

Μητσοτάκης σε Τσίπρα: Θέλετε τηλεμαχία; Κάθε πράγμα στην ώρα του

«Δεν σας αρέσει η Βουλή κ. Τσίπρα και θέλετε τηλεμαχία; Κάθε πράγμα στην ώρα του» είπε ο πρωθυπουργός παίρνοντας εκ νέου το λόγο μετά την δευτερολογία του Αλέξη Τσίπρα και απαντώντας του στην αναφορά του ότι επτά χρόνια αποφεύγει ο κ. Μητσοτάκης να αντιπαρατεθεί μαζί του σε τηλεμαχία, συμπληρώνοντας πως «Κάποιοι πολίτες φαντάζομαι έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους».

Απαντώντας στην αναφορά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις δημοσκοπήσεις στην Κύπρο και τα αποτελέσματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε απευθυνόμενος στον κ. Τσίπρα: «Στην Κύπρο αυτός που βγήκε πρώτος, όλες οι δημοσκοπήσεις πρώτο τον έδειχναν. Αυτόν που έδειχναν τρίτο βγήκε δεύτερος. Προσέξτε μην γίνει κάτι τέτοιο και εδώ…»

Αναφερόμενος στη συνέχεια στο ζήτημα του Ποινικού Κώδικα, ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Άκουσα την ομιλία σας. Ωστόσο οφείλω να σας θυμίσω ότι ο κ. Κοντονής είπε ότι ήταν η μεγαλύτερη εκδήλωση διαπλοκής η ψήφιση του Ποινικού Κώδικα το 2019. Ήταν μια ακραία πράξη διαπλοκής και εξυπηρέτησης συμφερόντων μια εβδομάδα αφού του είχατε ανακοινώσει την διάλυση της Βουλής».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι λέει ψέματα, όταν αναφέρει πως ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε υπέρ σε νομοσχέδια για του εξοπλισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων. «Μας είπατε ψηφίσατε τις Belhara. Βλέπω εδώ την ψηφοφορία και λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε παρών. Και εδώ ψέματα λέτε κ. Τσίπρα. Μέχρι και εδώ λέτε ψέματα. Παρών ψηφίσατε».

Κλείνοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε, απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Μου κάνει εντύπωση γιατί ήρθα στη Βουλή να μιλήσω για δύο θέματα. Τις αμυντικές δαπάνες και τη διάταξη για την αποβολή από τις εκλογές των πολιτικών σχηματισμών που επιβουλεύονται την δημοκρατική ομαλότητα. Κουβέντα δεν είπατε για αυτό. Αναμένουμε ακόμα τη τοποθέτησή σας. Ευελπιστώ κ. Τσίπρα ότι στη μια και μοναδική ψηφοφορία που συμμετέχετε θα κάνετε το σωστό. Και μετά μπορείτε να απέχετε και να βλέπετε από τον εξώστη την πλειοψηφία να ψηφίζει μια σειρά από θετικά μέτρα για την κοινωνία».

«Πυρά» Κατρίνη σε Μητσοτάκη και Τσίπρα



Σε παρέμβαση του, ο Μιχάλης Κατρίνης, επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, απευθυνόμενος στους κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα είπε «μετατρέψατε την συζήτηση για τις Ένοπλες Δυνάμεις σε πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης, χαμηλού επιπέδου, πολύ κατώτερου των περιστάσεων και με στοιχεία τοξικότητας».

«Είναι επιλογή και των δυο, της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θέλουν να εγκλωβίσουν τους πολίτες και να συντηρήσουν τον αδύναμο δικομματισμό. Η Νέα Δημοκρατία προαναγγέλλει διπλές και τριπλές εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για συνεργασία δήθεν του ΠΑΣΟΚ με την ΝΔ. Είναι μέγιστη απρέπεια όσα λέγονται περί εκβιασμού. Το ΠΑΣΟΚ δεν προσφέρεται για εκλογική λεηλασία. Λύση δεν είναι οι χάρτινες συνεργασίες. Δεν υπάρχει δίλημμα ακυβερνησίας», υπογράμμισε ο Μιχάλης Κατρίνης.

Για στημένη αντιπαράθεση έκαναν λόγο ΚΚΕ, ΜέΡΑ25 και Ελληνική Λύση

Την αντιπαράθεση του Μητσοτάκη – Τσίπρα στην Βουλή σχολίασε με δήλωσή του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουστούμπας. Συγκεκριμένα, ο κ. Κουτσούμπας αναφέρει:

«Είδαμε πάλι σήμερα μια επανάληψη της γνωστής και κουραστικής για τον λαό, παράστασης με πρωταγωνιστές τον Μητσοτάκη, με τον Τσίπρα, πάνω σε ζητήματα στα οποία ουσιαστικά συμφωνούν και οι δύο. Οι τσακωμοί τους θυμίζουν αυτό που λέει ο λαός μας “δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα”. Αφού συμφωνούν και οι δύο με τους υπέρογκους εξοπλισμούς τους οποίους πληρώνει ο λαός. Συμφωνούν με το να δαπανά η χώρα 4 δις για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, και να μένουν ακάλυπτες οι ανάγκες του λαού. Συμφωνούν με τις δήθεν “αμυντικές” συμφωνίες με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ προετοίμασε και η ΝΔ ολοκλήρωσε τη συμφωνία που μετατρέπει τη χώρα σε πολεμικό αμερικανοΝΑΤΟϊκό ορμητήριο. Συμφωνούν με την ιδιωτικοποίηση και ΝΑΤΟποίηση των Ναυπηγείων και τη μετατροπή τους σε ειδική οικονομική ζώνη.

Όσο για τα περί “διχασμού” που επικαλείται ο κ. Μητσοτάκης με αφορμή τον ύμνο του ΕΑΜ σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι προκλητικά, όταν μάλιστα ο τυχοδιωκτικός ΣΥΡΙΖΑ κατόρθωσε να κάνει το ακατόρθωτο, να βάλει το ΕΑΜ δίπλα στον ορκισμένο εχθρό του, τον Γεώργιο Παπανδρέου. Αν κάτι απέδειξε η εποποιία του ΕΑΜ ήταν ότι όντως υπήρχαν και υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές στις κοινωνίες. Το γεγονός μάλιστα ότι ο πρωθυπουργός προέβη σε τέτοιες ανιστόρητες αναφορές, την ώρα που συζητιέται στη βουλή η τροπολογία για τη δήθεν αντιμετώπιση των παραφυάδων της Χρυσής Αυγής, επιβεβαιώνει τους κινδύνους για τους οποίους από την πρώτη στιγμή μίλησε το ΚΚΕ. Ότι τόσο με την τροπολογία της ΝΔ, όσο και με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ εισάγονται επικίνδυνες γενικεύσεις που μπορούν να χωρέσουν την απαράδεκτη και ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων».

«Είδαμε πάλι ένα κακοπαιγμένο θέατρο που δήθεν Μητσοτάκης και Τσίπρας παριστάνουν ότι κοντράρονται μεταξύ τους», είπε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΜέΡΑ25 Κλέων Γρηγοριάδης.

Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας «συγκρούστηκαν σφοδρά» σήμερα στο κοινοβούλιο «κατόπιν ραντεβού»! Πρόκειται για την μεγαλύτερη απόδειξη της εικονικής και στημένης αντιπαράθεσης Ν.Δ. – ΣυΡιζΑ, η οποία γίνεται όχι για να υπηρετήσουν το εθνικό συμφέρον, αλλά για να συσπειρώσουν το κομματικό τους ακροατήριο. Οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας διχάζουν την ελληνική κοινωνία για το μικροκομματικό τους συμφέρον. Είναι και οι δύο εξίσου επικίνδυνοι. Την επόμενη φορά πάντως, όταν οργανώσουν την επόμενη «σφοδρή αντιπαράθεση» κατόπιν συνεννόησης, ας ενημερώσουν και τους βουλευτές τους, προκειμένου να παρευρίσκονται στην αίθουσα, η οποία σήμερα ήταν σχεδόν άδεια. .. Αυτό το κακόγουστο «θέατρο», μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο με την φράση που χρησιμοποίησε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης: «Όλα αυτά, είναι σαχλαμάρες»!»

