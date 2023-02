Υγεία - Περιβάλλον

Ηλεία - Θάνατος 13χρονης: Τι έδειξε η νεκροψία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνο και σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος της μαθήτριας από την Ηλεία.

Σε σοκ παραμένει η Βουλιαγμένη Πηνείας, στην Ηλεία, από το θάνατο 13χρονου κοριτσιού.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Κ.Υ Σιμόπουλου χωρίς τις αισθήσεις της και στη συνέχεια στη Νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου πάρα τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, δυστυχώς κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 13χρονη είχε τις προηγούμενες ημέρες υψηλό πυρετό.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου της έγινε νεκροψία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, τα ευρήματα έδειξαν πως ο θάνατος της οφείλεται στο γεγονός πως η καρδιά της ήταν μεγαλύτερη από το φυσιολογικό.

Το άτυχο κοριτσάκι, είχε χάσει τη μητέρα του όταν ήταν μόλις δύο μηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητέρα και αδερφή Τσιάρτα: Η οικογένεια μας δεν έχει ομοφοβικές, ρατσιστικές ή εθνικιστικές αντιλήψεις

FIBA - Μήτογλου: Βαριά “καμπάνα” για ντόπινγκ

Μητσοτάκης - Τσίπρας: Κόντρα για εκλογές, ντιμπέιτ και Ένοπλες Δυνάμεις