Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Πού μπορούν να επικοινωνήσουν οι Έλληνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το υπουργείο Εξωτερικών δίνει τα τηλέφωνα επικοινωνίας για τους Έλληνες που βρίσκονται στις πληγείσες από το σεισμό περιοχές.

Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών για τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι βρίσκονται στις πληγείσες από τους σεισμούς περιοχές της Τουρκίας (07.02.2023)

Οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι βρίσκονται στις πληγείσες από τους πρόσφατους σεισμούς περιοχές της Νοτιοανατολικής Τουρκίας, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να επικοινωνούν με την Πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα:

Σταθερό τηλέφωνο: (0090312) 4480647, 4480387

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +90 (0) 530 069 7638

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος 13χρονης στην Ηλεία: Τι έδειξε η νεκροψία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - ΔΕΔΔΗΕ: Ποιες περιοχές δεν έχουν ρεύμα

FIBA - Μήτογλου: Βαριά “καμπάνα” για ντόπινγκ