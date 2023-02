Πολιτική

Βουλή: Ο Κασιδιάρης έστειλε εξώδικο στον Τασούλα

Τι σχολιάζουν κύκλοι της Βουλής σχετικά με το εξώδικο που απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής ο Κασιδιάρης από την φυλακή.

Εξώδικο στον πρόεδρο της Βουλής έστειλε ο Ηλίας Κασιδιάρης και ζητά να αποσυρθεί η τροπολογία, η οποία στοχεύει στον αποκλεισμό του κόμματος του από τις επερχόμενες εκλογές.



Επικαλούμενος σειρά συνταγματολόγων ο Ηλίας Κασιδιάρης, μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζει αντισυνταγματική την τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών κάνοντας λόγο για διάταξη που στρέφεται ενάντια στο Σύνταγμα και στις ελεύθερες εκλογές και καλεί τον Πρόεδρο της Βουλής να αποσύρει την τροπολογία.

«Επιβεβαιώνεται και με δικαστικό κλητήρα ποιος είναι ο πραγματικός επικεφαλής» του «Εθνικού Κόμματος- Έλληνες» σχολίαζαν κύκλοι της Βουλής σχετικά με το εξώδικο που απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, έχει διαβιβάσει το πολυσέλιδο εξώδικο για ενημέρωση και στα κόμματα της Βουλής.

Η τροπολογία για το «μπλόκο» στο κόμμα του Κασιδιάρη εισήχθη σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και αύριο θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

