Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Αλλαγές στη λειτουργία λεωφορειακών γραμμών και ακυρώσεις δρομολογίων των τρένων.

Σε άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας παντός είδους βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων που έιχε ανακοινωθεί για την Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο τμήμα της από το ύψος του Α/Κ Καλυφτάκη μέχρι τη χ/θ 57,300 (όρια Ν. Αττικής), αλλά και για την Αττική Οδό προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Σε ενημέρωση για τη λειτουργία των λεωφορειακών γραμμών την Τετάρτη, λόγω των καιρικών φαινομένων, ο ΟΑΣΑ αναφέρει τα εξής: 'Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι σήμερα ότι σήμερα Τετάρτη 08/02/2023, τα δρομολόγια στο συγκοινωνιακό δίκτυο ΟΑΣΑ εκτελούνται κανονικά εκτός από τις παρακάτω γραμμές των όποιων η έναρξη θα καθυστερήσει λόγω των καιρικών φαινομένων και του παγετού που σημειώνεται σε ορισμένες περιοχές:

Σε ακυρώσεις δρομολογίων για αύριο Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου προχωρά η Hellenic Train κατόπιν ενημέρωσης από την Πολιτική Προστασία για σοβαρή επιδείνωση των καιρικών φαινομένων και σε συνεννόηση με το Διαχειριστή Υποδομής.

Η τελευταία ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο, που εκδόθηκε στις 12:30 της Τετάρτης

