Απάτη: “Εξαφάνιζε” τα αυτοκίνητα που του έδιναν να πουλήσει!

Πως δρούσε ο άνδρας ο οποίος έχει στις “πλάτες” του καταδικαστικές αποφάσεις με ποινές φυλάκισης για υπεξαίρεση.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών, συνελήφθη την Τρίτη, στα Πατήσια, μετά από διερεύνηση και αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ένας 45χρονος, που διωκόταν με δύο αποφάσεις με τις οποίες καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 8 ετών για υπεξαίρεση και σε ποινή φυλάκισης 4 ετών και χρηματική ποινή 8.300 ευρώ για παράβαση του νόμου περί επιταγών.

Ο 45χρονος, ισχυριζόμενος ότι ασχολείται με αγοραπωλησίες οχημάτων, έπειθε πρόσωπα που προτίθενται να πουλήσουν τα οχήματα τους να του τα παραχωρήσουν για το σκοπό αυτό.

Στη συνέχεια, τα υπεξαιρούσε και προέβαινε στην πώληση τους, παρακρατώντας τα χρηματικά ποσά που αποκόμιζε από την αγοραπωλησία.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας εξέδιδε σε άλλα πρόσωπα ακάλυπτες επιταγές.

Ο συλληφθείς είναι πλέον αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη.

