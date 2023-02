Life

“Παγιδευμένοι”: sneak preview από το επεισόδιο της Τετάρτης (εικόνες)

Δείτε πρώτοι σκηνές από το καθηλωτικό επεισόδιο της Τετάρτης, της σειράς "Παγιδευμένοι" του ΑΝΤ1.

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1, με καθηλωτικά επεισόδια και θα κόψουν την ανάσα μας.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τετάρτης

«Από την αγάπη τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο ή ίσο» - Μένανδρος



Μετά την κατάθεση της Άννας στον Σταύρο και τα στοιχεία που έφερε ο Ανδρέας, οι έρευνες παίρνουν νέα τροπή.

Η Χρύσα, συντετριμμένη από τις τελευταίες εξελίξεις, προσπαθεί μάταια να ισορροπήσει.

Μια νέα υπόθεση που αναλαμβάνει η Άννα θα εγείρει ερωτηματικά στον Δημήτρη.

Ο κλοιός της έρευνας σφίγγει γύρω από την Υβόννη, όταν αποκαλύπτεται ότι η προηγούμενη κατάθεσή της ήταν ανακριβής και έκρυβε μυστικά.

Στο στόχαστρο μπαίνει και η Κλειώ, η οποία, όμως, θα περάσει στην αντεπίθεση, θέτοντας στον Σταύρο ένα δύσκολο δίλημμα.

Η Ειρήνη θα λάβει ένα απροσδόκητο μήνυμα από τον Κοσμά, που θα την αναστατώσει.

Ο Ανδρέας και ο Σπύρος θα βρουν στον τόπο του εγκλήματος ένα σημαντικό στοιχείο, που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Όλοι περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα από το εγκληματολογικό εργαστήριο. Θα βρεθούν στοιχεία που θα οδηγήσουν τις έρευνες πιο κοντά στον δολοφόνο;

Η Άννα και ο Δημήτρης έρχονται πολύ κοντά. Θα καταφέρουν αυτή τη φορά να ξεπεράσουν όλα όσα τους κρατάνε παγιδευμένους τον έναν μακριά από τον άλλον;



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).



Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.



Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα



