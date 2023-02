Οικονομία

“The 2Night Show” - Περγαντά: το “DRAGON’S DEN”, οι τουαλέτες και το μυστικό της επιτυχίας (βίντεο)

Μια εκ βαθέων εξομολόγηση στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την ζωή και την επιχειρηματική διαδρομή της, τις δυσκολίες που συνάντησε και την συμμετοχή της στο σόου επιχειρηματικότητας του ΑΝΤ1.

Η Λιλή Περγαντά, μια από τους πέντε «DRAGONS» του επιχειρηματικού σόου του ΑΝΤ1 «DRAGON’S DEN» ήταν την Τετάρτη καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» και αποκάλυψε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου άγνωστες πτυχές της ζωής της.

Η επιχειρηματίας αναφέρθηκε στα φοιτητικά της χρόνια όταν σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας «Τελείωσα το Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη ως χημικός γιατί δεν με κάλυπτε μόνο ένα πτυχίο. Έκανα ένα μάστερ στη χημεία τροφίμων και management. Δεν υπήρχε οικονομική βοήθεια από την οικογένειά μου. Δύσκολα χρόνια, καθάριζα και τουαλέτες στην Βρετανία, όπου σπούδασα αργότερα, αλλά τα κατάφερα!».

«Έζησα τρία χρόνια στο Λονδίνο, δούλεψα σε μία μεγάλη εταιρεία σαν χημικός και γύρισα πίσω γιατί με ήθελε η οικογένειά μου, αλλιώς θα ήμουν στέλεχος εκεί. Τι να κάνω στην Ελλάδα με δύο πτυχία; Με ρωτούσαν “εσύ είσαι χημικός ή μάνατζερ; Φύγε από δω”».

Η Λιλή Περγαντά μοιράστηκε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου το προσωπικό της success story και για πως κατάφερε να υλοποιήσει τα σχέδιά της.

Η Λιλή Περγαντά αποκάλυψε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου τον λόγο που αποδέχτηκε την πρόταση για τη θέση του «Dragon», καθώς και την σχέση της με τους υπόλοιπους επενδυτές του σόου, λέγοντας μάλιστα ότι έχει ήδη επενδύσει αρκετά χρήματα σε μια επιχείρηση με πατατάκια… ιδιαίτερου χαρακτήρα.

