Άλκης Καμπανός – Κατάθεση αστυνομικού: Ήταν λες και μπαίναμε σε σφαγείο

Συγκλονίζει η περιγραφή του αστυνομικού στα χέρια του οποίου άφησε την τελευταία του πνοή ο 19χρονος.

Ο αστυνομικός στα χέρια του οποίου ξεψύχησε ο Άλκης Καμπανός καταθέτει αυτή την ώρα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, όπου δικάζονται οι 12 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία σε βάρος του 19χρονου φοιτητή, τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου 2022. «Ήταν λες και μπαίναμε σε σφαγείο», είπε ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης, περιγράφοντας τη σκηνή του εγκλήματος, όταν κλήθηκε να μεταβεί στην οδό Γαζή, στην περιοχή της Χαριλάου. όπου έγινε το φονικό επεισόδιο.

Όπως ανέφερε, αντίκρισε τον Άλκη μέσα σε «λίμνη αίματος», ενώ έσπευσε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, προσπαθώντας να σταματήσει την αιμορραγία, με τον 19χρονο να ψελλίζει «εδώ», δείχνοντας τη βουβωνική χώρα, όπου είχε δεχθεί χτύπημα. Οι προσπάθειες όμως αποδείχθηκαν μάταιες καθώς λίγο μετά, ξεψύχησε. «Το σοκ, όταν φεύγει ένα παιδί στα χέρια σου, είναι μεγάλο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αστυνομικός, σύμφωνα με τον οποίο, δίπλα στον άτυχο 19χρονο βρισκόταν ο φίλος και κολλητός του, που χτυπήθηκε κατά την ίδια επίθεση και ο οποίος έδωσε στους αστυνομικούς κάποιες πληροφορίες για το τι είχε συμβεί, ενώ στο σημείο εντοπίστηκε ένα κόκκινο δρεπάνι, με μαύρη λαβή, που ήταν μέσα σε λίμνη αίματος. «Όταν φτάσαμε στο σημείο, υπήρχε πλήρης ησυχία, δεν είδαμε άτομα που να είχαν συμπλακεί, δεν γνωρίζαμε τους λόγους που έγινε το επεισόδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας, η εξέταση του οποίου είναι σε εξέλιξη.

Νωρίτερα, ολοκλήρωσε την κατάθεσή του ο 20χρονος που ήταν παρών στην επίθεση, αλλά πρόλαβε να ξεφύγει χωρίς να τραυματιστεί, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να ανέβει στο βήμα του μάρτυρα δεύτερος αστυνομικός του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου βρίσκονται και σήμερα οι γονείς του Άλκη, που παρακολουθούν τη διαδικασία.

