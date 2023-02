Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Σχολεία: Ποια είναι κλειστά την Παρασκευή

Σε ποια σχολεία δεν θα γίνουν μαθήματα δια ζώσης. Σε ποια οι μαθητές μπορούν να φτάσουν έως τις 09:00. Αναλυτικά στοιχεία ανά περιοχή.

Σε περιορισμένο αριθμό Δήμων της Αττικής που αντιμετωπίζουν ακόμα προβλήματα με την κακοκαιρία "Μπάρμπαρα" θα είναι κλειστά τα σχολεία, αύριο Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου.

Ανοιχτά την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου θα ειναι στην πλειονότητα τους τα σχολεία στην Αττική.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής:

"Γ. Πατούλης: «Με στόχο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών τα σχολεία θα μείνουν κλειστά μόνο σε περιοχές που συνεχίζονται τα προβλήματα της κακοκαιρίας»

Σε πολύ περιορισμένο αριθμό των Δήμων στους οποίους συνεχίζουν τα προβλήματα της κακοκαιρίας θα παραμείνουν κλειστά και αύριο Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αυτό αποφασίστηκε σε νέα έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Περιφερειάρχη με τους 66 Δήμους της Αττικής με τη συμμετοχή των Αντιπεριφερειαρχών αλλά και του μετεωρολόγου Κ. Λαγουβάρδου ο οποίος ενημέρωσε πως η κακοκαιρία είναι σε αποδρομή αλλά οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και τις επόμενες μέρες.

Με αφορμή τη σημερινή σύσκεψη με τους δημάρχους ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά:

«Με εξαίρεση ορισμένους δήμους που εξακολουθούν να έχουν προβλήματα, τα σχολεία στην υπόλοιπη Αττική θα λειτουργήσουν αύριο Παρασκευή κανονικά. Είναι σημαντικό σε όλα τα σχολεία της Αττικής που θα λειτουργήσουν αύριο οι διευθυντές και οι υπεύθυνοι να έχουν φροντίσει, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών να έχουν θερμανθεί εγκαίρως οι αίθουσες διδασκαλίας. Ευχαριστώ για τη συνεργασία τους συναδέλφους δημάρχους, τους αντιπεριφερειάρχες Αττικής και συνολικά τα στελέχη της Περιφέρειας και των δήμων. Απόλυτη προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια των μαθητών, των γονέων τους και του εκπαιδευτικού προσωπικού."

Τα σχολεία που δε θα πραγματοποιήσουν δια ζώσης μαθήματα λόγω καιρικών συνθηκών είναι στους δήμους:

• Ωρωπού

• Διονύσου

• Στις Δημοτικές Κοινότητες Βαρνάβα και Γραμματικού στο Δήμο Μαραθώνα

• Στη Δημοτική Κοινότητα Παλαιάς Πεντέλης στο Δήμο Πεντέλης

• Στις Δημοτικές Κοινότητες Ερυθρών και Βιλλίων του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

• Στη Δημοτική Κοινότητα Φυλής του Δήμου Φυλής

• Στο Δήμο Αχαρνών θα λειτουργήσουν κανονικά όλα τα σχολεία εκτός από τα παρακάτω που θα μείνουν κλειστά:

1. ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 24ο, 15ο, 29ο, 30ο, 31ο

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: 11ο, 19ο, 21ο, 24ο (συμπεριλαμβάνεται και το 35ο Νηπιαγωγείο που συστεγάζεται) 26ο, 27ο, 28ο (ΚΑΠΟΤΑ), 29ο, 30ο ΓΥΜΝΑΣΙΑ – ΛΥΚΕΙΑ: 12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

2. ΣΧΟΛΕΙΑ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ και ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

3. ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 1ο, 2ο, 3ο

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: 1ο, 2ο

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Να σημειωθεί ότι τα σχολεία του Δήμου Αχαρνών που θα παραμείνουν ανοιχτά θα έχουν ώρα προσέλυσης μέχρι τις 9.

Στις περιοχές που θα είναι κλειστά τα σχολεία, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων των Δημάρχων, θα παραμείνουν κλειστοί και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Με εξαίρεση τα σχολεία του Δήμου Κυθήρων όπου ο δήμαρχος έχει ορίσει ώρα προσέλευσης μέχρι 10 σε όλους τους άλλους δήμους της Αττικής τα σχολεία αύριο θα είναι ανοιχτά. Να σημειωθεί τέλος ότι τα δημόσια και ιδιωτικά υπερτοπικά σχολεία, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Πειραματικά, Εσπερινά, Ειδικά Σχολεία κ.α.)., μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη θα είναι ανοιχτά, εκτός αν υπάρξει αντίθετη απόφαση από τους διευθυντές τους.

