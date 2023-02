Κοινωνία

Αγία Παρασκευή: Ληστεία σε τράπεζα υπό απειλή εκρηκτικών

Μόλις πήρε χρηματικό ποσό ο δράστης, τράπηκε σε φυγή

Ληστεία σημειώθηκε, το μεσημέρι, σε υποκατάστημα τράπεζας, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής Αττικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο δράστης εισέβαλε στο υποκατάστημα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, και είπε στους υπαλλήλους ότι εάν δεν του έδιναν όσα χρήματα υπήρχαν στο ταμείο, θα «τίναζε στον αέρα» την τράπεζα.

Μόλις πήρε χρηματικό ποσό ο δράστης, τράπηκε σε φυγή.

Η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

