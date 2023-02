Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Νεκρό το ζευγάρι των Ελλήνων στην Αντιόχεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος είχε η έρευνα για τους δύο Έλληνες που αγνοούνταν στην Αντιόχεια της Τουρκίας.

Νεκρό εντοπίστηκε το ζευγάρι των Ελλήνων που αναζητούνταν στην Αντιόχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ οι Τούρκοι διασώστες που έψαχναν στα συντρίμμια της πολυκατοικίας στην οποία βρισκόταν το ζευγάρι των Ελλήνων, εντόπισαν αρχικά το πτώμα του άνδρα κάτω από τόνους τσιμέντου.

Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε και το σώμα και της γυναίκας του ομογενή.

Νωρίτερα, χωρίς αποτέλεσμα είχαν ολοκληρωθεί οι έρευνες της ελληνικής διασωστικής αποστολής στο Χατάι της Τουρκίας με σκοπό να εντοπιστεί το ζευγάρι, του οποίου οι συγγενείς έχουν αναφέρει στην πρεσβεία ότι είναι ελληνικής καταγωγής.

Πρόκειται για ζευγάρι με διπλή υπηκοότητα, με τη γυναίκα να κατάγεται από τη Συρία. Το ζευγάρι ζούσε μόνιμα στην Αντιόχεια. Η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ήταν η πρώτη που έκανε γνωστό ότι, αγνοούνται Έλληνες πολίτες, καθώς κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ της, την πλησίασε συγγενής τους και της μίλησε γι’ αυτούς, δείχνοντάς της μάλιστα και τα διαβατήριά τους, όπως και τις συνομιλίες του με το υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο στη συνέχεια εξέδωσε ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Συρία: Viral κοπέλα που καλεί σε βοήθεια - “Είμαστε και εμείς άνθρωποι” (βίντεο)

Δράμα - Βιασμός 20χρονης: Σύλληψη μετά την καταγγελία φρίκης

Τροχαίο: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο