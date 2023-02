Κόσμος

Αίγυπτος: Κατέρρευσε τετραώροφη πολυκατοικία

Η κατάρρευση προκλήθηκε ύστερα από έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου.

Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 23 τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε σήμερα μια τετραώροφη πολυκατοικία στην πόλη Νταμανχούρ της Αιγύπτου, η οποία βρίσκεται περίπου 130 χιλιόμετρα βόρεια του Καΐρου, μεταδίδει η αιγυπτιακή τηλεόραση.

Σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο και αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους στα ερείπια, αφού πληροφορίες αναφέρουν ότι αγνοούνται ένοικοι. Αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την γύρω περιοχή.

Σύμφωνα με το Nile TV, η κατάρρευση προκλήθηκε ύστερα από έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου.

