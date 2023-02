Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Δύο γυναίκες ανασύρθηκαν ζωντανές μετά από 122 ώρες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω από 24.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη νότια Τουρκία και τη βορειοδυτική Συρία. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων.



Διασώστες στην Τουρκία ανέσυραν δύο γυναίκες ζωντανές από τα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων όπου παρέμειναν επί 122 ώρες μετά τον φονικό σεισμό της Δευτέρας, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Περισσότεροι από 24.150 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη νότια Τουρκία και τη βορειοδυτική Συρία, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους απολογισμούς.

Μία από τις διασωθείσες, η 70χρονη Μενεκσέ Ταμπάκ, εντοπίστηκε σε κατεστραμμένα κτίριο στην επαρχία Καχραμανμαράς και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

A 70-year-old woman, who was trapped under rubble in the earthquake in Kahramanmaras, was rescued after 122 hours because of intense efforts of rescue teams



??LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/7anYqLOVES — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023

Στο Ντιγιάρμπακιρ ανασύρθηκε τραυματισμένη από τα συντρίμμια κτιρίου η 55χρονη Μασαλάχ Τσιτσέκ, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Τα σωστικά συνεργεία έβγαλαν από τα ερείπια στην επαρχία Γκαζίαντεπ έναν πατέρα και τον ανάπηρο γιο του, αφού έμειναν εγκλωβισμένοι επί 115 ώρες. Στην ίδια επαρχία, η 25χρονη Μπούσρα Αλμούσα διασώθηκε 119 ώρες μετά τον σεισμό.

Στην περιοχή Σαμαντάγκ της επαρχίας Χατάι οι διασώστες έσκυβαν πάνω σε κομμάτια τσιμέντου και ψιθύριζαν «ινσαλάχ» (Θεού θέλοντος), καθώς έψαχναν στα συντρίμμια για ένα 10 ημερών βρέφος, το οποίο ανέσυραν ζωντανό, σχεδόν 90 ώρες μετά τον σεισμό. Με τα μάτια του ορθάνοικτα ο Γιαγκίζ Ουλάς τυλίχθηκε σε μια κουβέρτα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο εκστρατείας. Οι διασώστες ανέσυραν ζωντανή και τη μητέρα του, σύμφωνα με τα βίντεο που μεταδόθηκαν.

98 people rescued from rubble in 96th and 116th hours after 7.7- and 7.6- magnitude earthquakes, described as the "disaster of the century," affected 10 provinces centered in Kahramanmaras



??LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/ZhVdNGDVfs — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023

Τις προηγούμενες 24 ώρες 67 άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα ερείπια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Φουάτ Οκτάι. Περίπου 80.000 άνθρωποι νοσηλεύονται, ενώ 1,05 εκατ. έχουν μείνει άστεγοι λόγω του σεισμού, πρόσθεσε.

«Βασικός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε την επιστροφή στην κανονικότητα προσφέροντας μόνιμη κατοικία σε αυτούς μέσα σε ένα χρόνο και να φροντίσουμε ότι θα γιατρέψουν τον πόνο τους το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε ο Οκτάι.

Σύμφωνα με σημερινό απολογισμό της υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτων Καταστάσεων (AFAD), 20.655 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην Τουρκία. Στη Συρία οι νεκροί ανέρχονται σε περισσότερους από 3.500, ενώ πολλοί άνθρωποι παραμένουν στα συντρίμμια.

Ειδήσεις σήμερα:

Κερατσίνι: 29χρονος πέθανε ενώ δούλευε

Λαμία: Μαθητές έριξαν ποντικοφάρμακο στο νερό συμμαθητή τους

Missing Alert για την εξαφάνιση 48χρονου από νοσοκομείο