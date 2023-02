Κοινωνία

Σεισμός στην Τουρκία - ΕΜΑΚ: Ολονύχτιες έρευνες στα ερείπια κτηρίου στην Αντιόχεια

Η ελληνική αποστολή παρέμεινε στο σημείο κατόπιν παράκλησης συγγενών των αγνοουμένων. Αγωνία για την 24χρονη αθλήτρια, ενω αναζητείται κι ένας ανήλικος.



Όλο το βράδυ συνέχισε τις έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων η ελληνική διασωστική αποστολή στα ερείπια κτηρίου στην Αντιόχεια.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, χθες το βράδυ η ελληνική αποστολή παρέμεινε στο σημείο κατόπιν παράκλησης συγγενών των αγνοουμένων. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες τα τουρκικά συνεργεία αποχώρησαν από το σημείο και θα συνεχίσουν αλλού τις έρευνες.

Οι άνδρες της ελληνικής ΕΜΑΚ μαζί και με διασώστες από τη Βραζιλία και την Τουρκία επιχειρούν να εντοπίσουν μια 24χρονη αθλήτρια, η οποία σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε σε ζωντανή σύνδεση η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδέου βρίσκεται κάτω από τα χαλάσματα μαζί με άλλες 3 γυναίκες και ένα μικρό αγοράκι που το αναζητά ο πατέρας του.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Άννα Ανδρέου ο πατέρας του παιδιού φέρεται να τηλεφώνησε στο κινητό του παιδιού του και η κλήση να απαντηθηκε χωρίς όμως να ακούσει κάποια φωνή.

Η ελληνική διασωστική αποστολή βρέθηκε στο σημείο λίγο πριν τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου μαζί με άλλες 4 διεθνείς αποστολές, μεταξύ των οποίων, μία από τη Βραζιλία και δύο από την Τουρκία.

Συγκεκριμένα, από πλευράς της ελληνικής αποστολής, επιχειρούν 25 διασώστες από την 1η και 2η ΕΜΑΚ, ένας σκύλος, 5 άτομα ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αποστολές έκαναν κάθετες διεισδύσεις σε δύο διαφορετικά σημεία χρησιμοποιώντας τα γεώφωνα και τα διασωστικά σκυλιά , ενώ μέλη των τουρκικών συνεργείων ενημέρωσαν τους συναδέλφους τους πως από τα γεώφωνα τους εντόπισαν φωνές μέσα από τα ερείπια.

Εν τω μεταξύ, αυξήθηκε σε σχεδόν 26.000 ο απολογισμός των θυμάτων από τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Δευτέρα τη νοτιοανατολική Τουρκία και τη βορειοδυτική Συρία.

Στην Τουρκία, η Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (ΑFAD) ανακοίνωσε απόψε πως έχουν επιβεβαιωθεί 22.327 θάνατοι από τους σεισμούς.

Ο απολογισμός των θυμάτων ξεπερνά τις 3.500 στη Συρία, όπου τα επίσημα στοιχεία δεν έχουν επικαιροποιηθεί από χθες.