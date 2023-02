Πολιτισμός

Μητσοτάκης: Συνάντηση με εκπροσώπους των καλλιτεχνών

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί για το ζήτημα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.





Το μεσημέρι της Τετάρτης (12:00) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξιμου με εκπροσώπους των καλλιτεχνών για το ζήτημα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, στη συνάντηση έχουν κληθεί να συμμετάσχουν οι:

Κωνσταντίνος Κεχαγιόγλου (Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος),

Σπύρος Μπιμπίλας (Πρόεδρος Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών),

Μ. Ανανιάδου (Πρόεδρος Σωματείου εργαζομενων στο χορό),

Βασίλης Παρασκευόπουλος (Πρόεδρος Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου),

Γιάννης Μόσχος (Καλλιτεχνικός Διευθυντής Εθνικού Θεάτρου),

Αστέρης Πελτέκης (Καλλιτεχνικός Διευθυντής Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος),

Δηώ Καγκελάρη (Διευθύντρια Σχολής Εθνικού Θεάτρου),

Γιάννης Ρήγας (Διευθυντής Σχολής Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος),

Λυδία Κονιόρδου, Πρώην Υπουργός Πολιτισμού,

Θάνος Παπαδογιάννης, Εκπροσωπος σπουδαστών Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου