Αθλητικά

Η Ντρισμπιώτη έκανε πανελλήνιο ρεκόρ κι έπιασε το όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ντρισμπιώτη επέλεξε στο τέλος του περασμένου χρόνου να συνεχίσει την προετοιμασία της στην Αυστραλία,

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα 20χλμ. βάδην της Αυστραλίας, στη Μελβούρνη και με επίδοση 1:28΄.12΄΄ έπιασε το όριο συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 (Παρίσι) και δημιούργησε πανελλήνιο ρεκόρ, βελτιώνοντας το 1:28΄.58΄΄ της Αθηνάς Παπαγιάννη (2004).

Η Ντρισμπιώτη ολοκλήρωσε ιδανικά την προετοιμασία της στην Αυστραλία, η οποία ξεκίνησε στις 25 Δεκεμβρίου και μετά την επιστροφή στην Ελλάδα, την Τετάρτη (15/2), θα στρέψει την προσοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης, που αποτελεί και μεγάλο στόχο της για το 2023.

«Ήταν καθαρά μια κούρσα τακτικής. Είχαμε μιλήσει από πριν με την Τζεμάιμα (σ.σ Μόνταγκ) και είχαμε πει για τον αγώνα. Μέχρι το 15ο χιλιόμετρο πήγαμε παρέα και μετά η καθεμία έκανε το δικό της 5άρι», δήλωσε η πρωταθλήτρια.

«Είχα γυμναστεί πολύ καλά όλο αυτόν τον καιρό στην Αυστραλία. Με τακτική όλα γίνονται. Ήταν μια πολύ καλή ημέρα για μένα σήμερα. Οι συνθήκες ήταν αρκετά καλές, παρότι είχε λίγο αεράκι και υγρασία. Η θερμοκρασία ήταν στους 20 βαθμούς. Από το Μόναχο κι έπειτα ήξερα πως μπορώ να κάνω το Ολυμπιακό όριο, δεν ήξερα όμως ότι μπορώ να βαδίσω τόσο γρήγορα».

Η Ντρισμπιώτη επέλεξε στο τέλος του περασμένου χρόνου να συνεχίσει την προετοιμασία της στην Αυστραλία, σε ένα καμπ με δυνατές αθλήτριες και η απόφασή της βρήκε δικαίωση.

«Η προετοιμασία στην Αυστραλία πήγε πολύ καλά κι αυτό φάνηκε και στο σημερινό αποτέλεσμα. Έμεινα συγκεντρωμένη στη δουλειά μου, βρέθηκα σε ένα πολύ δυνατό γκρουπ με πολύ δυνατές αθλήτριες σε εξαιρετικές συνθήκες και όλο αυτό με βοήθησε να πετύχω σήμερα μια σπουδαία επίδοση».

Η Ντρισμπιώτη εξασφάλισε συμμετοχή στους τρίτους Ολυμπιακούς Αγώνες της καριέρας, της αφού έχει προηγηθεί η 15η θέση στη διοργάνωση του 2016 (Ρίο ντε Τζανέιρο) και η 8η το 2021 (Τόκιο), ενώ βελτίωσε την ατομική επίδοσή της (1:29΄.03΄΄) που της είχε αποφέρει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου.

Νικήτρια ήταν η Μόνταγκ με 1:28΄.00. Κατά την παραμονή της στην Αυστραλία η Ντρισμπιώτη προπονήθηκε στο υψόμετρο της Καμπέρα, όπου συμμετείχε και σε δύο αγώνες 10.000 μ. βάδην βελτιώνοντας κι εκεί το ατομικό ρεκόρ της.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος – Ατρόμητος: Λύτρωση στις καθυστερήσεις για τους γηπεδούχους

Σεισμός στην Τουρκία - Συρία: Τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη για τα σεισμόπληκτα παιδιά

Ολυμπιακός – Ιωνικός: Το τρένο… συνέχισε με κατοστάρα