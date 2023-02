Αθλητικά

Απόλλωνας Πάτρας – Άρης: “Διπλό” και εξάδα για τους Θεσσαλονικείς

Με κορυφαίος τους Νότε και Μήτρου-Λονγκ, το πέρασμα του Άρη από την Πάτρα.

Ο Άρης πέρασε νικηφόρα από την Πάτρα επικρατώντας με 82-74 του Απόλλωνα, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Basket League και ανέβηκε στην πρώτη εξάδα του βαθμολογικού πίνακα, με 9 νίκες - 7 ήττες.

Mετά τη νίκη επί της ΑΕΚ, η ομάδα της Θεσσαλονίκης συνέχισε με θετικά αποτελέσματα, έχοντας σε εξαιρετική ημέρα τους Νότε και Μήτρου-Λονγκ. Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ Τζέι Ντι Νότε σημείωσε 26 πόντους με 3/8 τρίποντα, μάζεψε 6 ριμπάουντ και είχε και 7 κερδισμένα φάουλ. Ο Καναδός πόιντ γκαρντ Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ είχε συγκομιδή 19 πόντους, με 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Πλέον, ο Γιάννης Καστρίτης και οι παίκτες του εστιάζουν στο final-8 του Κυπέλλου, με πρώτο αντίπαλο τον Ολυμπιακό στις 17 Φεβρουαρίου (15:45), στο Ηράκλειο. Ο Απόλλων που υποχώρησε στο 3-13 και παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού είχε κορυφαίους τους Γκρίφιν (16π.), Σίλα (14π.).

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 37-37, 49-61, 74-82

Διαιτητές: Κορομηλάς, Θεονάς, Αγραφιώτης

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Νίκος Βετούλας): Γκρίφιν 16 (4), Ντέιβις 7 (1), Μπόγρης 7, Φιλιππάκος 1, Καράμπελας 11 (2), Βερτζ 5, Σίλλα 14, Καλχουν 2, Κογιώνης, Μαστρογιαννόπουλος 11 (2)

ΆΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Χόρχλερ 7 (2), Γκούντγουιν 12, Νότε 26 (3), Νετζίπογλου 5 (1), Χάγκινς 2, Μήτρου-Λονγκ 19 (5), Τολιόπουλος 9, Φίλλιος, Χριστίδης 2

