Πολιτισμός

Super Bowl - Ριάνα: Η αποκάλυψη της εγκυμοσύνης και η εντυπωσιακή εμφάνιση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Τρέλανε" τους θαυμαστές της η Ριάνα με την εμφάνισή της στο Super Bowl.

Έγκυος είναι για δεύτερη φορά η Ριάνα, η οποία "τρέλανε" τους θαυμαστές της με την εμφάνισή της στο Super Bowl.

Η 34χρονη σούπερ σταρ, η οποία απέκτησε το πρώτο της παιδάκι τον περασμένο Μάιο, μόλις εμφανίστηκε στη σκηνή, στο ημίχρονο του Super Bowl με την κατακόκκινη φόρμα της, πυροδότησε αμέσως τις φήμες ότι περιμένει και δεύτερο μωρό, καθώς η κοιλίτσα της ήταν φουσκωμένη, μόλις λίγους μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού της.

Την περασμένη εβδομάδα, την είχαν ρωτήσει σε συνέντευξη αν θα υπήρχαν εκπλήξεις κατά την παράστασή της στο State Farm Stadium της Αριζόνα. «Σκέφτομαι να φέρω κάποιον», απάντησε η τραγουδίστρια. «Δεν είμαι σίγουρη, θα δούμε», είπε.

Εκπρόσωπος της Ριάνα επιβεβαίωσε στο People ότι περιμένει το δεύτερο παιδί της. Είναι η πρώτη έγκυος που πρωταγωνιστεί στο ημιχρόνο του Super Bowl.

Στην σκηνή του Super Bowl η Ριάνα εμφανίστηκε για 13 λεπτά, ερμηνεύοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, ωστόσο, επέλεξε να περιορίσει τις χορευτικές της κινήσεις.

Ο σύντροφος της διάσημης τραγουδίστριας A$AP Rocky βρισκόταν ανάμεσα στο κοινό και επευφημούσε τη σύντροφό του.





Ειδήσεις σήμερα:

Μπασκετμπολίστας έπεσε θύμα διαρρηκτών

Σεισμός στην Τουρκία: Δραματικές διασώσεις μέσα από τα συντρίμμια (βίντεο)

Κορυδαλλός - Γηροκομείο: “δεμένοι, υποσιτισμένοι και με λειψά φάρμακα” οι ηλικιωμένοι (βίντεο)