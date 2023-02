Κοινωνία

Τουρκοκύπριοι επιχείρησαν να περάσουν “οπλοστάσιο” στην Ελλάδα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί. Που είχαν κρύψει τα όπλα και τι άλλο βρέθηκε στο αυτοκίνητο.

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. ύστερα από τη σύλληψη τριών ατόμων που επιχείρησαν να περάσουν στην Ελλάδα ολόκληρο «οπλοστάσιο», μέσω του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων στον Έβρο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες είχαν κρύψει σε ειδική κρύπτη στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν, 45 πιστόλια (20 μάρκας Blow και 25 μάρκας Walther διαμετρήματος 7,65) και δυο στιλέτα.

Ειδικότερα, περίπου στις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής (12/2), το όχημα στο οποίο επέβαιναν δυο άντρες υπήκοοι Κύπρου -με καταγωγή από τα κατεχόμενα εδάφη της κυπριακής δημοκρατίας- και μία γυναίκα υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου -τουρκοκυπριακής καταγωγής-, επιχείρησε να περάσει μέσω του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου Κήπων.

Στη ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, μαζί με τα όπλα βρέθηκαν και 18 πακέτα τσιγάρα χωρίς την ειδική ταινία δασμών, 27 νομίσματα και 10 τμήματα νομισμάτων που ερευνάται εάν εμπίπτουν στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων.

Παράλληλα κατασχέθηκαν 9 κινητά τηλέφωνα και 12 κάρτες sim, 1 μεταλλικός τρίφτης κάνναβης καθώς και 700 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Φιλιππίδης: Αποκλειστική συνέντευξη με την καταγγέλλουσα απόπειρα βιασμού (βίντεο)

Μπασκετμπολίστας έπεσε θύμα διαρρηκτών

Σεισμός στην Τουρκία: Δραματικές διασώσεις μέσα από τα συντρίμμια (βίντεο)