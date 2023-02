Κόσμος

Καζακστάν: Ανήλικος επιτέθηκε με τσεκούρι σε μαθητές

“Συναγερμός” σήμανε μετά από την επίθεση μαθητή κατά συμμαθητών του, μέσα σε σχολείο. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τρία παιδιά. Προσπάθησε να χτυπήσει το ένα στην καρδιά.

Ένας έφηβος στο Καζακστάν, φορώντας μια πλαστική μάσκα με απειλητική όψη, τραυμάτισε το πρωί της Δευτέρας, τρεις συμμαθητές του με τσεκούρι σε σχολείο της πόλης Πετροπαβλόσκ, στο βόρειο Καζακστάν, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η Αστυνομία συνέλαβε τον μαθητή, το όνομα του οποίου δεν δόθηκε στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο μαθητές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και η κατάστασή τους είναι σταθερή ενώ ένας τρίτος πήρε εξιτήριο αφού δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες.

Ο έφηβος "όρμησε στον διάδρομο κραδαίνοντας το τσεκούρι και επιτιθέμενος στους μαθητές", έγραψε η τοπική ειδησεογραφική σελίδα Petropavlovsk News επικαλούμενη έναν αυτόπτη μάρτυρα.

"Στόχευσε στην καρδιά ενός αγοριού. Το αγόρι έβαλε μπροστά τα χέρια του για να προστατευθεί", είπε ο αυτόπτης μάρτυρας, ένας άλλος μαθητής.

Τέτοιου είδους βίαιες επιθέσεις είναι σπάνιο φαινόμενο στα σχολεία αυτής της πρώην σοβιετικής δημοκρατίας παρότι το μπούλινγκ και η βία από συμμορίες είναι γνωστά ζητήματα.





