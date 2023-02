Life

“The 2Night Show” τη Δευτέρα με εκλεκτούς καλεσμένους

Ξεχωριστοί θα είναι οι καλεσμένοι στο "The 2Night Show" της Δευτέρας.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Ελένη Βουλγαράκη. Η όμορφη παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός μιλάει για την πορεία της από τη Νοσηλευτική στην τηλεόραση, για την εμπειρία της ως «Κουνάβι» στην πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή του Music 89,2 και αποκαλύπτει μικρά πικάντικα «μυστικά» της προσωπικής της ζωής.

Γιατί μετρούσε τις ελιές στο σώμα, ενός πρώην συντρόφου της; Για ποιο λόγο ευγνωμονεί τον άντρα που δεν της έκανε πρόταση γάμου; Γιατί κυκλοφορεί πάντα με ένα θερμόμετρο στην τσάντα της;

Σε τηλεφωνική επικοινωνία, η Σίσσυ Χρηστίδου σχολιάζει τη σχέση τους και αποκαλύπτει τι «φοβάται» σε σχέση με την Ελένη, ενώ ο Φάνης Λαμπρόπουλος εξηγεί γιατί έχουν δέσει τόσο πολύ ραδιοφωνικά.

Τέλος, ο Γρηγόρης την υποβάλλει σε μια σειρά δοκιμασιών, με άκρως διασκεδαστικά αποτελέσματα.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Διονύσης Ζάχος. Ο ταλαντούχος ηθοποιός και μίμος μιλάει για την τηλεοπτική του αποχή τα τελευταία 8 χρόνια, για τους ρόλους ρεπερτορίου που έπαιξε με μεγάλη επιτυχία και για την αγάπη του για τις μιμήσεις. Πώς ήταν η συνεργασία του με τη Ρούλα Κορομηλά και την Τατιάνα Στεφανίδου;

Τι θυμάται από την πρώτη του συνάντηση με τη Ρένα Βλαχοπούλου; Ποια ήταν η αντίδραση του κοινού και των εφημερίδων, όταν τον είδαν να ερμηνεύει στο θέατρο, δραματικούς ρόλους; Γιατί πρέπει να πάψει ο κόσμος να είναι «μυγιάγγιχτος» ως προς τη σάτιρα;

Μεταξύ άλλων, μιλάει για τα μελλοντικά του θεατρικά «πλάνα» και μοιράζεται την εμπειρία του ως «Ρόζα η Σμυρνιά», στην ταινία «Θυσία».

Απόψε, ο Γρηγόρης υποδέχεται στο «The 2Night Show» και τον Γιώργο Μανίκα.

Μετά από μία επιτυχημένη πορεία στο modeling και τη συμμετοχή του σε τηλεοπτικές εκπομπές, μιλάει για την επαγγελματική στροφή που έκανε τα τελευταία χρόνια και την απόλυτη αφοσίωση που έχει στον μοναχογιό του. Για ποιο λόγο δεν συμπαθεί το «κουτί» της τηλεόρασης; Γιατί αποφεύγει να μιλήσει δημόσια για τους δύο φίλους του, Στέλιο Χανταμπάκη και Δημήτρη Αλεξάνδρου;

Για ποιο λόγο, απέρριψε τις προτάσεις να συμμετέχει στο «Survivor» και το «Bachelor»;

Επίσης, μοιράζεται τις ξέγνοιαστες στιγμές που απολαμβάνει με τον μικρό του Άγγελο, τα αμέτρητα ταξίδια ζωής που κατάφερε να κάνει πραγματικότητα και τέλος, εντυπωσιάζει τον Γρηγόρη με το πολύ δυνατό του «πόδι».

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

