Παναθηναϊκός – Αϊτόρ: Πέφτουν οι υπογραφές για την επέκταση του συμβολαίου

Ο Καταλανός επιθετικός ήρθε στην Αθήνα για να σφραγίσει τη συμφωνία, έχοντας ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο αποκατάστασης μετά το χειρουργείο στον χιαστό.

Θέμα... ωρών είναι πλέον η ανακοίνωση της επέκτασης της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα και η παραμονή του και τα επόμενα χρόνια στους «πράσινους».

Ο Καταλανός εξτρέμ ταξίδεψε στην Αθήνα, έχοντας ολοκληρώσει στη Βαρκελώνη τον πρώτο κύκλο του προγράμματος αποκατάστασης, έπειτα απ' την επέμβαση που έκανε στις 31 Οκτωβρίου στον χιαστό του αριστερού γονάτου και πλέον διευθετεί μαζί με τους ανθρώπους της ομάδας τις τελικές λεπτομέρειες για το νέο συμβόλαιό του με το «τριφύλλι».

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει προφορικά σε όλα εδώ και δέκα μέρες για ανανέωση του συμβολαίου του για 2+1 χρόνια (έως τον Ιούνιο του 2025, με οψιόν για άλλον ένα χρόνο, την οποίο μπορεί να ενεργοποιήσει μόνο το «τριφύλλι»), ενώ οι ετήσιες αποδοχές του θα «αγγίξουν» τις 800.000 ευρώ.

