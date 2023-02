Πολιτική

Στυλιανίδης στον ΑΝΤ1: Το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι διαφορετικό μετά τον σεισμό

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, υποστήριξε ότι το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι πλέον διαφορετικό μετά τον σεισμό.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, τόσο η προσφορά των Ελλήνων διασωστών, όσο και η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, αλλά και συνολικά η εν γένει ελληνική παρουσία στις πληγείσες περιοχές, έχουν αλλάξει το κλίμα.

«Στα Άδανα μας υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και γενικά όπου έβλεπαν την ελληνική σημαία οι Τούρκοι χειροκροτούσαν», ανέφερε ο κ. Στυλιανίδης, εκφράζοντας την ευχή, αυτό το λαϊκό αίσθημα υπέρ της Ελλάδας να κάνει και αυτούς που πρέπει στην Άγκυρα να αναθεωρήσουν πολλές από τις απόψεις τους στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ο κ. Στυλιανίδης έκανε λόγο για μια ασύλληπτη τραγωδία, που επηρέασε άμεσα περίπου 22 εκ. ανθρώπους που ζουν στις πληγείσες περιοχές και εκτίμησε ότι «μακάρι να διαψευστώ, αλλά ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολλαπλάσιος από τον μέχρι στιγμής απολογισμό».





