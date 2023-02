Κόσμος

ΗΠΑ - Μίσιγκαν: Φονική επίθεση σε πανεπιστημιούπολη (εικόνες)

Σε τουλάχιστον δύο σημεία του campus ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του δράστη.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα στην πανεπιστημιούπολη στο Ιστ Λάνσινγκ, στην πολιτεία Μίσιγκαν των ΗΠΑ ανακοίνωσε η αστυνομία, ισχυρή δύναμη της οποίας έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να να βρει τον δράστη, που θεωρεί πως έδρασε μόνος και ανακοίνωσε αργότερα πως κατά τα φαινόμενα αυτοκτόνησε.

Ο Κρις Ρόζμαν, υπηρεσιακός υπαρχηγός της πανεπιστημιακής αστυνομίας στο MSU, δήλωσε πως ο δράστης άνοιξε πυρ σε δύο τοποθεσίες, στο κτίριο Μπέρκι Χολ και στο κτήριο Michigan State University Union.

Η αστυνομία, η οποία κινητοποιήθηκε όταν ενημερώθηκε για το επεισόδιο, που άρχισε να εκτυλίσσεται χθες βράδυ περί τις 20:00 (τοπική ώρα· περί τις 04:00 ώρα Ελλάδας), βρήκε θύματα και στις δύο τοποθεσίες, πρόσθεσε ο κ. Ρόζμαν.

New video from the Michigan State University active shooting . pic.twitter.com/uuecQzz2R1

Διευκρίνισε πως τουλάχιστον πέντε θύματα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και ότι η ζωή κάποιων διατρέχει κίνδυνο. Η αστυνομία του MSU τόνισε αργότερα μέσω Twitter πως έχουν επιβεβαιωθεί τρεις θάνατοι, πέρα από τους τραυματίες.

Ώρες αφότου άρχισαν οι πυροβολισμοί, οι αστυνομικοί σάρωναν ακόμα την πανεπιστημιούπολη, για να εξακριβώσει εάν υπάρχουν κι άλλα θύματα και για να βρει τον δράστη.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα στιγμιότυπα από βίντεο που τον εικονίζουν. Στα στιγμιότυπα διακρίνεται μαύρος άνδρας που φοράει καπέλο, μάσκα, τζιν πανωφόρι και κόκκινα αθλητικά παπούτσια.

Σχεδόν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα (στις 07:28 ώρα Ελλάδας), ενημέρωσε μέσω Twitter πως ο δράστης εντοπίστηκε νεκρός και ότι κατά τα φαινόμενα αυτοκτόνησε. Βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια να εξακριβωθούν τα στοιχεία του.

#BREAKING MSU Active Shooting:

- At least 1 dead, multiple injured, after shooting at Michigan State University campus in East Lansing

- Shooter is wearing a mask and is at large

- Multiple shooting scenes on campus

- FBI and ATF responding pic.twitter.com/ckiZQdcVS6 — Fast News Network (@fastnewsnet) February 14, 2023

Η αστυνομία είχε καλέσει νωρίτερα τους φοιτητές, το προσωπικό του MSU και τους περίοικους να βρουν «καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται» καθώς άρχιζε την καταδίωξη του υπόπτου στο Ιστ Λάνσινγκ, περίπου 145 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ντιτρόιτ, σε μικρή απόσταση από τη Λάνσινγκ, την πρωτεύουσα της πολιτείας Μίσιγκαν.

Σύμφωνα με τον υπηρεσιακό υπαρχηγό της πανεπιστημιακής αστυνομίας Ρόζμαν, ο ύποπτος κινείτο με τα πόδια.

Το πανεπιστήμιο ανέστειλε όλες τις δραστηριότητες για 48 ώρες.

«Απόψε ας πάρουμε στην αγκαλιά μας την κοινότητα των Σπαρτιατών», σχολίασε μέσω Twitter η κυβερνήτρια του Μίσιγκαν, η Γκρέτσεν Γουίτμερ. «Σπαρτιάτες» αποκαλούνται γενικά οι φοιτητές του MSU, έμβλημα του οποίου άλλωστε είναι μια περικεφαλαία της αρχαίας Ελλάδας.

Active shooter on MSU campus tons of cops 14 injured 5 fatalities so far pic.twitter.com/JBnbcS5S8q — AJ ????? (@realajtaylor) February 14, 2023

Οι ΗΠΑ πληρώνουν πολύ βαρύ τίμημα για την ευρεία διάδοση των πυροβόλων όπλων στην επικράτειά τους και για την ευκολία με την οποία μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σ’ αυτά οι Αμερικανοί.

Η χώρα μετράει περισσότερα όπλα από ό,τι κατοίκους, ενώ ο ένας στους τρεις ενηλίκους διαθέτει τουλάχιστον ένα όπλο και ο ένας στους δύο ζει σε νοικοκυριό με τουλάχιστον ένα όπλο.

Συνέπεια της εξάπλωσης είναι ο εξαιρετικά υψηλός αριθμός θανάτων στις ΗΠΑ εξαιτίας των όπλων, που δεν χωράει καμία σύγκριση με τους δείκτες σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες.

Τραγική συνιστώσα αυτής της κατάστασης είναι οι επιθέσεις με τη χρήση όπλων μέσα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στη χώρα, που αποτελούν αληθινή μάστιγα. Πριν από χονδρικά 14 μήνες, στην ίδια πολιτεία, στο γυμνάσιο Oxford High School, στην κομητεία Όκλαντ, 15χρονος άνοιξε πυρ με ημιαυτόματο πιστόλι, σκοτώνοντας τέσσερις συμμαθητές του, τραυματίζοντας άλλους έξι καθώς κι ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού.

Οι αρχές ανέφεραν πως ο έφηβος δράστης, που δήλωσε αθώος στη δίκη του, χρησιμοποίησε όπλο που του είχαν κάνει δώρο οι γονείς του τα Χριστούγεννα παρά τις ενδείξεις πως ήταν ψυχικά διαταραγμένος. Αμφότεροι οι γονείς αντιμετωπίζουν δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.





