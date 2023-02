Αθλητικά

Ατρόμητος - ΑΕΚ: Η απαλλαγή των γηπεδούχων και το σκεπτικό της απόφασης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση ορίζει τη διεξαγωγή του αγώνα νέα ημερομηνία. Τι θα γίνει αν η ΑΕΚ κάνει έφεση. Η δήλωση του Αλέξη Κούγια.



Ολοκληρώθηκε στο Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τη μη διεξαγωγή του αγώνα Ατρόμητος-ΑΕΚ, για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η απόφαση ορίζει τη διεξαγωγή του αγώνα νέα ημερομηνία.

Επίσης οι γηπεδούχοι απαλλάχθηκαν από κάθε υπαιτιότητα για το θέμα που είχε προκύψει με το ύψος της εστίας και τους αναγνωρίστηκε ότι κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διεξαχθεί το ματς. Έτσι το ματς, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό, δεν κρίνεται στα χαρτιά, ενώ οι Περιστεριώτες δεν τιμωρούνται με αφαίρεση βαθμών.

Η απόφαση είναι εφέσιμη, δικαίωμα που αν αποφασίσει να ασκήσει η ΑΕΚ θα φέρει την υπόθεση στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, ενώ το θέμα μπορεί να φτάσει μέχρι και στο Διεθνής Αθλητικό Δικαστήριο (CAS).

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται: "... το ζήτημα της απόκλισης των εστιών από τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό ύψη, δεν αποδείχθηκε ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας, ούτε με τη μορφή της αμέλειας, καθόσον, όταν αυτή παρέλαβε το γήπεδο, υπήρχε ήδη η απόκλιση στο ύψος των εστιών, δοθέντος ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί η μείωση αυτών την στιγμή που στο γήπεδο βρίσκονταν ήδη οι παράγοντες της διοργανώτριας.

Μάλιστα, προσπάθησε με το υφιστάμενο εκείνη τη στιγμή προσωπικό να άρει την αντικανονικότητα των εστιών και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να αποκαταστήσει το ύψος αυτών, αλλά δεν κατέστη εφικτό σε μία εκ των δύο για αντικειμενικούς λόγους. Άλλωστε η αιτίαση της ενιστάμενης ΠΑΕ ΑΕΚ, ότι δεν είχε εφεδρικά τέρματα για να τα αντικαταστήσει, δεν αποδεικνύεται βάσιμη, καθώς δεν είχαν φθαρεί οι εστίες για να χρήζουν αντικατάστασης, αλλά έπρεπε να αποκατασταθούν τα ύψη αυτών, ενώ η τοποθέτηση άλλων εστιών δεν προδίκαζε αποκατάσταση, αφού θα πακτώνονταν στο ίδιο σημείο".

Ο Αλέξης Κούγιας σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

"Σήμερα είχα τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας μου. Οι πελάτες μου, τα δοκάρια του Ατρομήτου, δικαιώθηκαν. Ο αγώνας δυστυχώς για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον Γιάννη Παπαδόπουλο και τις συνταγές Ηλιούπολης, αλλά και το συνεργείο των νέων «Φιλιππινέζων» διαιτητών των συνεχιστών της ιστορικής «παράγκας» που ο κ. Μπένετ και οι συνεργοί του ορίζουν κάθε Κυριακή, για να κονομάνε, αντί να τους στείλει σπίτι τους, κατεξευτελίστηκαν. Το αποτέλεσμα του δικαστικού αγώνος ήταν, μετά από μια ζωντανή διαδικασία , υπό την προεδρία τακτικού Δικαστού: ΔΟΚΑΡΙΑ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΠΕΝΕΤ, ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ, ΜΑΝΟΥΧΟΣ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥΣ κα ΕΛΛΗ ΡΙΖΟΥ: 12 – 0. Περαστικά και εις άλλα με υγεία.

ΥΓ. Στο επόμενο παιχνίδι που θα θέλουνε να αναβληθεί, πρέπει να ακολουθήσουνε την παλιά συνταγή της συμμορίας της Ηλιούπολης που είναι το κόψιμο των δοκαριών. Συγχαρητήρια στους εξυγιαντές του ποδοσφαίρου."





Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά - Συζυγοκτόνος: Ούτε είδα ούτε μίλησα στην Λυδία

“Το Πρωινό” - Μαίρη Παναγάκου: ο γιός μου αυτοκτόνησε γιατί τον κατηγορούσαν άδικα (βίντεο)

Κορυδαλλός - Γηροκομείο: Έδεσαν την γιαγιά στο κρεβάτι και της είπαν “ζήσεις – πεθάνεις… εδώ θα μείνεις”