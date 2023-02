Κόσμος

Σεισμός στη Τουρκία - Συρία: ο ΟΗΕ κάνει έκκληση για 400000000 ευρώ

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ έκανε έκκληση σήμερα για να συγκεντρωθούν άμεσα 400 εκατομμύρια δολάρια για να καλυφθούν για τρεις μήνες οι «πιο επείγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες» των θυμάτων του σεισμού στη Συρία.



Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αντόνιο Γκουτέρες είπε ότι ο Οργανισμός ζητά να συγκεντρωθούν 397 εκατομμύρια δολάρια για τους σεισμόπληκτους στη Συρία. Διευκρίνισε ότι ετοιμάζεται επίσης μια παρόμοια έκκληση για συγκέντρωση πόρων για τα θύματα του σεισμού στην Τουρκία. Μια πρώτη αυτοκινητοπομπή που μεταφέρει είδη πρώτης ανάγκης στις ζώνες που ελέγχονται από τους αντάρτες, στη βόρεια Συρία, πέρασε σήμερα από τη μεθοριακή διάβαση Μπαμπ αλ Σαλάμα, στα σύνορα με την Τουρκία. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται αυτή η διάβαση από το 2020.

Το κομβόι αποτελείται από 11 φορτηγά του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, ανέφερε ένας εκπρόσωπος αυτής της υπηρεσίας του ΟΗΕ από τη Γενεύη. Αργά το βράδυ της Δευτέρας ο ΟΗΕ γνωστοποίησε ότι ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ ενέκρινε το άνοιγμα δύο νέων μεθοριακών διαβάσεων μεταξύ της Τουρκίας και της Συρίας, για μια περίοδο τριών μηνών, ώστε να διανεμηθεί εγκαίρως η ανθρωπιστική βοήθεια στα θύματα.

Εκτός από την Μπαμπ αλ Σάλαμα θα επαναλειτουργήσει και εκείνη της Αλ Ράι, κάτι που «θα επιτρέψει να περάσει περισσότερη βοήθεια, πιο γρήγορα», είπε ο Γκουτέρες. Τα φορτηγά μεταφέρουν σκηνές, στρώματα, κουβέρτες και χαλιά, ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΔΟΜ, Πολ Ντίλον.

Η μεθοριακή διάβαση Μπαμπ αλ Σάλαμα συνδέει την Τουρκία με τις βόρειες περιοχές της επαρχίας του Χαλεπιού, που ελέγχονται από Σύρους αντάρτες, πιστούς στην Άγκυρα και όπου ζουν 1,1 εκατομμύριο άνθρωποι. Είχε κλείσει το 2020 υπό την πίεση της Ρωσίας, του συμμάχου της Δαμασκού. Από τότε λειτουργούσε μόνο η διάβαση της Μπαμπ αλ Χάουα.

