Κοινωνία

Καμίνια – ληστεία: Νύχτα τρόμου για 2 αδερφές

Τέσσερεις ληστές εισέβαλλαν στη μονοκατοικία τους, από το ανασφάλιστο παράθυρο της κουζίνας κι έφυγαν με μεγάλη λεία.

Τον τρόμο στα χέρια τεσσάρων ληστών έζησαν δύο ηλικιωμένες γυναίκες στα Καμίνια.

Οι τέσσερις δράστες της ληστείας, εισήλθαν από το ανασφάλιστο παράθυρο της κουζίνας. Αφού μετακίνησαν ένα έπιπλο ανοίγοντας οπή στον τοίχο, αφαίρεσαν από εσοχή άγνωστο χρηματικό ποσό.

Στη συνέχεια, ακινητοποίησαν την 87χρονη ιδιοκτήτρια του σπιτιού και την 81χρονη αδελφή της. Με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου (κατσαβίδι) τις ανάγκασαν να τους αποκαλύψουν πού υπήρχαν χρήματα και κοσμήματα.

Από έπιπλο που βρίσκεται στον ημιώροφο αφαίρεσαν 7.000 ευρώ και κοσμήματα άγνωστης χρηματικής αξίας.

