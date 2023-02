Παράξενα

Τιτανικός: Σπάνιες εικόνες από το ναυάγιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οπτικό υλικό από το ιστορικό ναυάγιο του Τιτανικού έρχεται στο φως, τέσσερις δεκαετίες μετά από την ανακάλυψη του κουφαριού του κρουαζιερόπλοιου.

Σπάνιο οπτικό υλικό από το ναυάγιο του Τιτανικού βλέπει σε λίγες ώρες το φως της δημοσιότητας, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την ανακάλυψή του και 111 χρόνια μετά τη βύθιση του βρετανικού υπερωκεάνιου.

Το υλικό βιντεοσκοπήθηκε λίγους μήνες μετά τον εντοπισμό του ναυαγίου το 1985 και θα μεταδοθεί από τη σελίδα του Ωκεανογραφικού Ιδρύματος Woods Hole (WHOI) στο YouTube. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού (συνολικής διάρκειας 80 λεπτών) δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το WHOI.

Πολλά ντοκιμαντέρ για τον Τιτανικό έχουν δείξει εικόνες από το διασημότερο ναυάγιο της Ιστορίας.

Ο Τιτανικός αποτελούσε ένα «θαύμα» της ναυπηγικής για την εποχή του. Χαρακτηριζόταν «αβύθιστο» υπερωκεάνιο και ήταν το μεγαλύτερο που είχε κατασκευαστεί μέχρι τότε.

(Πηγή βίντεο: WHOI Archives/Woods Hole Oceanographic Institution)

Στο παρθενικό του ταξίδι, από το Σαουθάμπτον στη Νέα Υόρκη, προσέκρουσε σε παγόβουνο στον Ατλαντικό Ωκεανό και βυθίστηκε, παρασύροντας στον θάνατο 1.517 από τους 2.240 επιβαίνοντες, προκαλώντας κατακραυγή για την έλλειψη σωσίβιων λέμβων.

Ερευνητές από το αμερικανικό Ωκεανογραφικό Ίδρυμα Woods Hole (WHOI) και το Εθνικό Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας της Γαλλίας εντόπισαν το βυθισμένο πλοίο στον βυθό του Ατλαντικού, την 1η Σεπτεμβρίου 1985 στα νοτιοανατολικά της Νέας Γης του Καναδά.

Σε καταδύσεις που έγιναν τον Ιούλιο του 1986 βιντεοσκοπήθηκαν εικόνες από κάμερες σε υποβρύχιο και ένα ρομποτικό βαθυσκάφος.

Τα σημερινά αποκαλυπτήρια αυτού του σπάνιου υλικού συμπίπτουν χρονικά με την επανακυκλοφορία της ταινίας «Τιτανικός» του Τζέιμς Κάμερον, η οποία έκανε πρεμιέρα στο διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ του Τόκιο το 1997 και βραβεύτηκε με 11 Όσκαρ.

Ειδήσεις σήμερα:

Champions League: Μπενφίκα και Ντόρτμουντ πήραν “προβάδισμα”

Εξαφάνιση ανήλικης από δομή προστασίας: Ανησυχία για την ζωή της

Ελ Πάσο: φονικά πυρά σε εμπορικό κέντρο (εικόνες)