Ελ Πάσο: φονικά πυρά σε εμπορικό κέντρο (εικόνες)

Θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα για την επίθεση με πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο. Σε γειτονικό κατάστημα είχε γίνει μακελειό με δεκάδες νεκρούς πριν από μερικά χρόνια.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρών σε εμπορικό κέντρο στο Ελ Πάσο, στην αμερικανική πολιτεία Τέξας (νότια), ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ύποπτος συνελήφθη και η αστυνομία αναζητεί δεύτερο, δήλωσε ο εκπρόσωπός της Ρόμπερτ Γκόμες σε δημοσιογράφους.

Το εμπορικό κέντρο Cielo Vista, όπου εκτυλίχθηκε η νέα επίθεση με τη χρήση όπλων, βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο υποκατάστημα της αλυσίδας Walmart όπου, την 3η Αυγούστου 2019, ο νεαρός ρατσιστής Πάτρικ Κράσιους δολοφόνησε 23 ανθρώπους, ανάμεσά τους 8 υπηκόους Μεξικού και αρκετούς Αμερικανούς με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική.

