“The 2Night Show” - Σκιαδαρέσης: Δεν ήθελα να παίξω τον ρόλο του Φατσέα (βίντεο)

Ο αγαπημένος ηθοποιός πήρε δώρο μια φανέλα με το όνομα του αγαπημένου του ποδοσφαιριστή και δεν έκρυψε τη χαρά του.

Τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση υποδέχτηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο The 2night Show, και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις τηλεοπτικές του επιτυχίες.

«Στην τρίτη θέση για τα πιο πετυχημένα σίριαλ μέχρι σήμερα θα βάλω την επικαιρότητα. Δηλαδή κάθε φορά που παίζω σε ένα σίριαλ θα με φωνάξουν με το όνομα του ρόλου. Τώρα είναι το Μαύρο Ρόδο και θα αλλάξει πιθανόν μετά μιας και στο παρελθόν ήταν άλλο. Στη νούμερο δύο είναι ο Κουτρουμπάς από τα Μαύρα Μεσάνυχτα και το νούμερο ένα, βέβαια, με μεγάλη διαφορά… Ε, το ξέρουν όλοι οπότε άστο. Έχω βαρεθεί να το ακούω» τόνισε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης και πρόσθεσε.

«Είναι ωραίο, ρε παιδί μου, το χάρηκα και εγώ πάρα πολύ και με ευγνωμοσύνη την αντιμετώπισα αυτή τη δουλειά και τα πάντα. Είναι αλήθεια ότι μου έχουν κόψει μέχρι και τιμολόγιο στο όνομα Ευάγγελος Φατσέας. Έχει συμβεί, εντάξει, τι να κάνουμε. Ισχύει επίσης πως δεν ήθελα εγώ να τον κάνω τον ρόλο, η Μπέσυ με πίεσε να το κάνω. Ήταν πολύ αντιπαθητικός ο ρόλος στα πρώτα επεισόδια που διάβασα, ''ένα χωριό ολόκληρο, τον πιο αντιπαθητικό θα παίξω εγώ'' είπα. Δηλαδή, έλεος, δεν μου δίνεις κανέναν άλλον ρόλο;. Η Μπέσυ όμως μου είπε ότι είναι ρόλαρος».

Ο Σκιαδαρέσης δεν έχει κρύψει την αγάπη του για τον ΠΑΟΚ, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να του δωρίζει μια φανέλα με το όνομα του Ντιέγκο Μπίσεσβαρ. Ο πασίγνωστος ηθοποιός πήρε την φανέλα στα χέρια του και δεν έκρυψε την χαρά του για το ξεχωριστό δώρο που του έκανε ο Αρναούτογλου.

