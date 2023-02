Κόσμος

Ουκρανία - Πυραυλική επίθεση: H Μολδαβία συνεχίζει να εντοπίζει συντρίμμια στην επικράτεια της

Είναι τουλάχιστον η τέταρτη φορά από τον Νοέμβριο που εντοπίζονται συντρίμμια πυραύλων στη Μολδαβία από την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία τον περασμένο Φεβρουάριο.

Συντρίμμια πυραύλων εντόπισε για ακόμα μία φορά στο βόρειο τμήμα της χώρας η αστυνομία της χώρας ώρες μετά τη νυχτερινή ρωσική επίθεση με πυραύλους στη γειτονική Ουκρανία.

Τα συντρίμμια βρέθηκαν κοντά στα σύνορα της Μολδαβίας με την Ουκρανία, στο χωριό Λάργκα, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Είναι τουλάχιστον η τέταρτη φορά από τον Νοέμβριο που εντοπίζονται συντρίμμια πυραύλων στη Μολδαβία από την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία τον περασμένο Φεβρουάριο, αναφέρει το Reuters.

Οι αρχές της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι η χώρα υπέστη νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς με πυραύλους και UAVs κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της άμαχη και να καταστραφούν κατοικίες. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι οι 16 από τους 32 πυραύλους που εκτόξευσαν στρατιωτικά αεροσκάφη και πολεμικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα καταρρίφθηκαν.

