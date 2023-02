Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: οι βιασμοί στο ιατρείο “παρουσία” ασθενών και οι απολογίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενώπιον της Ανακρίτριας για να απολογηθούν κλήθηκαν οι πέντε νέοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό. Νέα ανατριχίλα από πληροφορίες για τα “ερωτικά ραντεβού” έναντι αμοιβής.

Ενώπιον της 33ης Ανακρίτριας οδηγήθηκαν οι πέντε νέοι κατηγορούμενοι στην υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της 12χρονης από τον Κολωνό, προκειμένου να απολογηθούν για τα ραντεβού της φρίκης που έκλειναν με τον 53χρονο πρωταγωνιστή της υπόθεσης, που εξέδιδε το κοριτσάκι.

Πρόκειται για πέντε άτομα, ηλικίας 23 έως 65 ετών, τα οποία η 12χρονη υπέδειξε ως κάποιους από τους άνδρες που τη "συνάντησαν" έναντι αμοιβής στον Κολωνό, ανάμεσα στους οποίους είναι και 65χρονος δερματολόγος, πατέρας πέντε ανήλικων παιδιών.

Το παιδί στην τελευταία κατάθεση που έδωσε στις αρχές Φεβρουαρίου αναγνώρισε τους πέντε συλληφθέντες και φέρεται μάλιστα να έχει ισχυριστεί πως οι "συναντήσεις" με τον οικογενειάρχη γιατρό γίνονταν στο ιατρείο του σε ώρες που δεχόταν ασθενείς.

Το κοριτσάκι φέρεται να προσδιόρισε τα φρικαλέα ραντεβού που της είχε κλείσει ο προσωρινά κρατούμενος για βιασμό και μαστροπεία 53χρονος, με τον 65χρονο δερματολόγο, σε πάνω από δύο, με δημοσιογραφικές πληροφορίες να τα προσδιορίζουν σε έως και δέκα..

Η ανήλικη αναγνώρισε, επίσης, έναν 44χρονο ιδιωτικό υπάλληλο, έναν οδηγό φορτηγού, έναν 23χρονο που δούλευε σε πλυντήριο αυτοκινήτων και έναν 50χρονο υπάλληλο σε μαγαζί με κινητά τηλέφωνα.

Η απολογητική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες και με το τέλος της, Ανακρίτρια και Εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την προφυλάκιση ή μη των κατηγορούμενων. Μέχρι σήμερα για την υπόθεση της βάναυσης εκμετάλλευσης της 12χρονης έχουν συλληφθεί 15 πρόσωπα ,μεταξύ των οποίων και η μητέρα της, για την οποία η ίδια η παθούσα ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία σχέση με όσα αποτρόπαια συνέβαιναν σε βάρος της, με ευθύνη, όπως λέει, αποκλειστικά του 53χρονου.





Ειδήσεις σήμερα:

“Ενώπιος Ενωπίω” Νίκος Μουτσινάς: Τα παιδιά, η Συνατσάκη και η σχέση με την μητέρα του

Τροχαίο: Νεκρός νεαρός οδηγός αυτοκινήτου

Αιγάλεω: έκρηξη σε μαγαζί με φιάλες υγραερίου (εικόνες)