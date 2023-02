Κοινωνία

Ιερώνυμος για πατέρα Αντώνιο: Του έλεγα “δεν πας καλά”

Τι είπε ο Αρχιεπίσκοπος για την «Κιβωτό του Κόσμου», το ενδεχόμενο να γίνουν εκλογές την Κυριακή των Βαΐων, αλλά και το ζήτημα των παρακολουθήσεων.

Συνέντευξη με αφορμή τα 15 χρόνια από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, στην οποία αναφέρθηκε και στον πατέρα Αντώνιο.

Μιλώντας στα «Νέα», ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος – μεταξύ άλλων – απάντησε μεταξύ άλλων, σε ερωτήσεις για το σκάνδαλο με την Κιβωτό του Κόσμου και τις καταγγελίες για τον πατέρα Αντώνιο, αλλά και για τα σενάρια εκλογών και τις παρακολουθήσεις.

Συγκεκριμένα, ρωτήθηκε για το εάν πιστεύει πως η εκκλησία θα μπορούσε νωρίτερα να δράσει για την Κιβωτό του Κόσμου και να προλάβει καταστάσεις.

Όπως είπε, ο ίδιος είχε τονίσει στον πατέρα Αντώνιο πως δεν κινείται σωστά, χωρίς όμως να ξέρει τα όσα συνέβαιναν.

«Το κάναμε. Τουλάχιστον 3-4 φορές τον κάλεσα. Και μία φορά και με τη γυναίκα του. Του είπα “δεν ακολουθείς καλό δρόμο. Δεν είναι σωστή η πορεία σου”, του έλεγα “δεν πας καλά”. Χωρίς να ξέρω βέβαια. Κι ακόμα έχω ερωτηματικά, αν όλα αληθεύουν. Αυτά όμως θα τα βρει η Δικαιοσύνη. Αλλά έχω μία άλλη απορία. Πώς το θυμηθήκανε τώρα όλοι; Βραβεύτηκε από την Προεδρία της Δημοκρατίας, από τη Βουλή των Ελλήνων, από την Ακαδημία Αθηνών, βραβεύτηκε ως Ευρωπαίος Πολίτης. Ρώτησε κανένας από όλους αυτούς, τον προϊστάμενό του, τον Αρχιεπίσκοπο, “σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα. Πώς το βλέπετε;” Τώρα όλοι ξεσηκώνονται».

Ο Αρχιεπίσκοπος ρωτήθηκε και για τα σενάρια εκλογών την Κυριακή των Βαΐων και αν η Εκκλησία είναι αντίθετη με αυτό, ωστόσο δήλωσε πως δεν έχει πρόβλημα.

«Μερικοί που έχουν στενό μυαλό θα πουν όχι. Εγώ ρωτάω: Τι με εμποδίζει να πάω να ψηφίσω και μετά να πάω στην Εκκλησία; Ή να πάω στην Εκκλησία και μετά να πάω να ψηφίσω; Ή να πάω στο χωριό μου και να κάνω και τα δύο; Συναντήθηκα με τον κ. Μητσοτάκη και μίλησα για διάφορα θέματα και βγήκε ότι συζητήσαμε. Καμία σχέση».

Σχετικά με τις παρακολουθήσεις και το εάν… παρακολουθείται και ο ίδιος, είπε: «Για έναν Αρχιεπίσκοπο είναι δύσκολη ερώτηση αυτή». Αυτά, οι παρακολουθήσεις, γίνονταν και γίνονται πάντα. Τώρα σε ποια έκταση, δε γνωρίζω».

