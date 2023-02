Κοινωνία

Missing Alert: Που βρέθηκε η ανήλικη που το έσκασε από δομή προστασίας

Λήξη συναγερμού για την 16χρονη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τη δομή που την φιλοξενεί.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της 16χρονης Αναστασίας για την οποία το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε εκδώσει Missing Alert.

Τα ίχνη της είχαν χαθεί για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες από τη δομή προστασίας που φιλοξενείται.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»:

Η περιπέτεια της Αναστασίας Τ., 16 ετών, έληξε δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Αναστασία Τ. βρέθηκε στην περιοχή της Νέας Σμύρνης και είναι καλά στην υγεία της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Αναστασία Τ. και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

