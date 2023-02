Τεχνολογία - Επιστήμη

Μητσοτάκης: Σύσκεψη για τον έλεγχο σεισμικότητας των δημόσιων κτηρίων

Τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός για τον προσεισμικό έλεγχο. Πότε θα ανακοινωθούν οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε το πρωί της Παρασκευής 17 Φεβρουαρίου 2023, σε σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο τον άμεσο προσεισμικό έλεγχο για ζητήματα αντισεισμικής προστασίας και ανθεκτικότητας δημόσιων κτηρίων (σε πρώτη φάση σχολείων και νοσοκομείων). Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης προς την κατεύθυνση αυτή θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ο Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) Ευθύμιος Λέκκας και ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) Γιώργος Στασινός.

