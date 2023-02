Κοινωνία

Κολωνός - Βιασμός 12χρονης: Στη φυλακή ο γιατρός κι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα άτομο αφέθηκε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους. Τι είπαν στις απολογίες τους.



Στην φυλακή οδηγούνται οι τέσσερις, από τους πέντε, άντρες που απολογήθηκαν για την υπόθεση της σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης για την υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό, μεταξύ των οποίων και ο 65χρονος δερματολόγος

Για τον πέμπτο κατηγορούμενο Ανακρίτρια και Εισαγγελέας αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος με την επιβολή όρων. Πρόκειται για 23χρονο πακιστανικής καταγωγής στον οποίο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης τρεις φορές το μήνα σε Αστυνομικό τμήμα, ενώ του επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση 5 χιλιάδων ευρώ.

Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία της γενετήσιας πράξης με ανήλικη έναντι αμοιβής που τους αποδίδεται.

Ο 23χρονος που αφέθηκε ελεύθερος, σύμφωνα με πληροφορίες τόνισε ότι δεν είχε καμία επαφή με την ανήλικη, η οποία φέρεται να τον αναγνώρισε μέσω φωτογραφίας την οποία είχε βγάλει προ τριετίας. Επιπλέον, υποστήριξε ότι το κορίτσι περιέγραψε στους αστυνομικούς άλλο χρώμα μηχανής από αυτό που έχει ο κατηγορούμενος.

Με τις σημερινές αποφάσεις προσωρινής κράτησης , οι κατηγορούμενοι που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση είναι 12 , μεταξύ των οποίων και η μητέρα του κοριτσιού.

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγιος Στυλιανός”: Το 2,5 ετών κορίτσι πέθανε λίγες ώρες πριν γυρίσει στην μάνα του

Βρετανία: Ο Κάρολος ήρθε αντιμέτωπος με αντιβασιλικούς διαδηλωτές (εικόνες)

Αιγάλεω: έκρηξη σε μαγαζί με φιάλες υγραερίου (εικόνες)