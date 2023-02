Αθλητικά

Qatar Open: Η Σάκκαρη πάλεψε αλλά αποκλείστηκε

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αποκλείστηκε στα ημιτελικά του Qatar Open της Ντόχα, μετά από δύο ώρες αγώνα.



Η Μαρία Σάκκαρη (Νο 7) έδωσε μάχη, αλλά έχασε με 6-2, 4-6, 6-1 από την Τζέσικα Πεγκούλα (Νο 3) και αποκλείστηκε –όπως και πέρυσι- στα ημιτελικά του Qatar Open της Ντόχα, μετά από δύο ώρες αγώνα, που έγινε σε εξαιρετικά δύσκολες-λόγω αέρα-συνθήκες.

Η Αμερικανίδα θα διεκδικήσει τον τρίτο τίτλο στην καριέρα της, αντιμετωπίζοντας στον τελικό του τουρνουά τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Πολωνή Ίγκα Σβιάτεκ και τη Ρωσίδα Βερόνικα Κουντερμέρτοβα.

Η Πεγκούλα ξεκίνησε δυναμικά τον αγώνα, κατάφερε να αιφνιδιάσει τη Σάκκαρη και με δύο break πήρε προβάδισμα με 4-1 στο πρώτο σετ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατάφερε στη συνέχεια να «σπάσει» μια φορά το σερβίς της 28χρονης Αμερικανίδας, μειώνοντας σε 4-2, όμως συνέχισε να αντιμετωπίζει πρόβλημα με το σερβίς της και τελικά έχασε με 6-2.

Η Πεγκούλα έκανε –εκ νέου- μπρέικ και στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, κράτησε το σερβίς της (2-0), όμως αυτή τη φορά η Σάκκαρη αντέδρασε και με break έφερε το ματς σε ισοπαλία 4-4, για να προηγηθεί στη συνέχεια για πρώτη φορά στον αγώνα με 5-4. Με τρίτο break η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε το 6-4 και ισοφάρισε σε 1-1 σετ.

Το τρίτο σετ ξεκίνησε με τρία διαδοχικά break, αλλά η Πεγκούλα ήταν εκείνη που κατάφερε να κρατήσει πρώτη το σερβίς της για να προηγηθεί με 3-1. Ακολούθησε και ένα τρίτο break από την Αμερικανίδα, η οποία πήρε και τα δύο επόμενα game για να κλείσει το σετ με 6-1.

