Ράπτη: Η έλλειψη προσωπικού θεραπεύεται με μόνιμες προσλήψεις

Η υφυπουργός Υγείας επισκέφτηκε το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι». Συναντήθηκε με την Διοίκηση και τους εκπροσώπους γιατρών και νοσηλευτών.



Το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» επισκέφθηκε σήμερα η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, όπου συναντήθηκε με την Διοίκηση, καθώς και τους εκπροσώπους των γιατρών και των νοσηλευτών και είχε μια γόνιμη συζήτηση για την επίλυση του προβλήματος των ελλείψεων, που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο σε ό,τι αφορά στο προσωπικό.

Επίσης, η Υφυπουργός Υγείας επισκέφθηκε Κλινικές του Χειρουργικού και του Ογκολογικού Τομέα, καθώς και τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο διοικητής του νοσοκομείου, Θεόδωρος Τσουρούλας, ο καθηγητής εντατικολογίας Παύλος Μυριανθεύς, Διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών της Υγείας, και ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας Ιωάννης Κακλαμάνος μετέφεραν στην Υφυπουργό Υγείας το αίτημα όλων των εργαζομένων να ενισχυθεί με γιατρούς και νοσηλευτές το νοσοκομείο, καθώς οι ελλείψεις προσωπικού δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με εσωτερικές μετακινήσεις:

«Νιώθουμε την ανάγκη να στηριχθεί περισσότερο το νοσοκομείο από το Υπουργείο Υγείας και ειδικότερα οι 4 πανεπιστημιακές του Κλινικές, οι οποίες λειτουργούν κυρίως με ακαδημαϊκούς υποτρόφους, ενώ απαιτούνται και ειδικευμένοι ιατροί», ανέφεραν.

Στο μεγάλο πρόβλημα που δημιουργεί η έλλειψη νοσηλευτών αναφέρθηκε η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Βασιλική Φιλιππάτου, με την υφυπουργό Υγείας, Ζωή Ράπτη να απαντά ότι: «Η έλλειψη προσωπικού θεραπεύεται με μόνιμες προσλήψεις».

Στη συνέχεια η Υφυπουργός Υγείας υπογράμμισε: «Η στήριξη της Υγείας και μέσω προσλήψεων μόνιμων γιατρών και νοσηλευτών αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης» και επεσήμανε ότι οι δαπάνες που θα διατεθούν για την υγεία και την στήριξη του ΕΣΥ θα αυξηθούν κι άλλο, για την βελτίωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, την ανακατασκευή παλαιών υποδομών και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

Πρόσθεσε ακόμη ότι στην προηγούμενη 3ετία η χώρα έπρεπε να διαθέσει σημαντικούς πόρους, ύψους 42 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην κοινωνία. Τώρα πλέον που η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί, η Οικονομία πάει καλά, οι δείκτες βελτιώνονται, τα έσοδα αυξάνονται, η οικονομική στήριξη στην Υγεία θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε στις νέες δομές που δημιουργούνται για την Ψυχική Υγεία στην κοινότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα θα ανοίξει σημαντικός αριθμός θέσεων εργασίας.

Οι εργαζόμενοι του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι», μετέφεραν στην Υφυπουργό Υγείας και δύο άλλα αιτήματα:

Πρώτον να μην εξαιρεθούν ειδικότητες από το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και δεύτερον να μειωθεί ο φόρτος εργασίας, με την κατάργηση των μικρών ημερήσιων εφημεριών και να διατηρηθεί η εφημερία για τα ογκολογικά περιστατικά.

