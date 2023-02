Παράξενα

Αναστάτωση στον αέρα σε πτήση από Στοκχόλμη για Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το περιστατικό που ανάγκασε τον πιλότο να προσγειώσει το αεροσκάφος στην Βαρσοβία.

Με καθυστέρηση περίπου δυόμισι ωρών προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία η χθεσινή απογευματινή πτήση της Ryanair από Στοκχόλμη προς Θεσσαλονίκη.

Ένα περιστατικό που έχρηζε ιατρικής βοήθειας, ανάγκασε το πλήρωμα του αεροσκάφους να πραγματοποιήσει προσγείωση σε αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα της Πολωνίας, Βαρσοβία. Εκεί, αφού αποβιβάστηκε ο ασθενής - επιβάτης και παρελήφθη από ασθενοφόρο, αναχώρησε εκ νέου για τον προορισμό του, όπου, σύμφωνα με την Fraport Greece, έφτασε στις 01:08 μετά τα μεσάνυχτα.

Ειδήσεις σήμερα:

Γεραπετρίτης – Market Pass: Την Τετάρτη ανοίγει η πλατφόρμα

Ρυθμίσεις οφειλών στο Δημόσιο: ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Τον βρήκαν νεκρό οι γονείς του