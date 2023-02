Ημίγυμνη επιβάτης επιχείρησε να μπουκάρει στο πιλοτήριο αεροπλάνου (εικόνες)

Πανικός σε πτήση της Aeroflot. Όλα ξεκίνησαν από μια παρατήρηση για τσιγάρο…

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε σε πτήση της Aeroflot από Σταυρούπολη για Μόσχα όταν μία ημίγυμνη γυναίκα προσπάθησε να μπει στο πιλοτήριο.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, η γυναίκα, που ονομάζεται Όλγα φαίνεται πως είναι σε έξαλλη κατάσταση. Οι αεροσυνοδοί προσπαθούσαν να την ηρεμήσουν και να την ακινητοποιήσουν.

Σύμφωνα με αναφορές επιβατών, η γυναίκα είχε εντοπιστεί να καπνίζει στις τουαλέτες του αεροπλάνου με το πλήρωμα να της κάνει παρατήρηση. Τότε άρχισε να φωνάζει και να χτυπάει την πόρτα του πιλοτηρίου υποστηρίζοντας ότι οι επιβάτες ήταν σε κίνδυνο και γι’ αυτό έπρεπε να θέσει υπό τον έλεγχό της το αεροπλάνο.

Με την βοήθεια των επιβατών, η ημίγυμνη γυναίκα ακινητοποιήθηκε. Στη διαχείρισή της φέρεται, μάλιστα, να συνέβαλε γιατρός που βρισκόταν στην πτήση.

In a shocking incident on an Aeroflot flight from Stavropol to Moscow, a female passenger stripped naked and attempted to enter the cockpit, shouting that everyone on board was in danger.



According to reports, the woman, who has been identified only as Olga, had been smoking in… https://t.co/oh8zqAUndD pic.twitter.com/SetfKDO0XW