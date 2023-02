Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: ψάχνουν για σορούς για να προσφέρουν αξιοπρεπή ταφή

Συγκλονιστικές μερτυρίες από ανθρώπους που προσεύχονται να βρεθούν οι σοροί των αγαπημένων τους για να μπορέσουν να τους παρέχουν μια αξιοπρεπή ταφή.

Μετακινώντας σωρούς ερειπίων με τον εκσκαφέα του, ο Ακίν Μποζκούρτ παρηγορεί τον εαυτό του αναλογιζόμενος ότι ο εντοπισμός κάποιου πρώματος θα δώσει την ευκαιρία στους συγγενείς να κηδεύσουν το αγαπημένο τους πρόσωπο και να έχουν έναν τάφο όπου θα μπορούν να θρηνήσουν.

«Αν θα προσευχόμουν να βρω έναν νεκρό; Ναι… για να παραδώσουμε τη σορό του στην οικογένεια», λέει.

Ο 42χρονος Μποζκούρτ ταξίδεψε στην πόλη Καχραμάνμαρας της νοτιοανατολικής Τουρκίας, επίκεντρο των σεισμών της 6ης Φεβρουαρίου, από την Καισάρεια (250 χιλιόμετρα βορειότερα), προκειμένου να συνδράμει στην κατεδάφιση των κατεστραμμένων κτηρίων.

«Όταν βγάζουν ένα πτώμα κάτω από τόνους ερειπίων, οικογένειες περιμένουν με ελπίδα… Θέλουν να έχουν την ευκαιρία μιας αξιοπρεπούς ταφής», λέει ο Μποζκούρτ.

Αφηγείται ένα περιστατικό, όταν ένας πατέρας που προσπαθούσε να ζεσταθεί κοντά στα ερείπια του σπιτιού του, τον πλησίασε και τον ικέτευσε να βρει ό,τι μπορεί να έχει απομείνει από την κόρη του. «Μας είπε: Σας παρακαλώ, βρείτε έστω ένα μέλος του σώματός της, ώστε να ξέρω πού είναι ο τάφος της», λέει ο 42χρονος και συμπληρώνει «…είναι πραγματικά τραγικό!».

Στο νεκροταφείο της πόλης, έχουν ανοιχτεί χιλιάδες νέοι τάφοι, υπογραμμίζοντας την έκταση της καταστροφής.

Περισσότεροι από 46.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Τουρκία και Συρία από τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου και ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, αφού οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό επιζώντων στα χαλάσματα οδεύουν προς το τέλος τους.

